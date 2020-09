Πολιτική

Κεραμέως: Υπήρξαν αστοχίες με τις μάσκες – Θα μοιραστούν μιας χρήσης

Η Υπουργός Παιδείας για το άνοιγμα των σχολείων υπό το καθεστώς πανδημίας, τις μάσκες και τον ξυλοδαρμό εκπαιδευτικού.

«Υπήρξαν αστοχίες και ετοιμάστηκαν νέες προδιαγραφές για να ξεκινήσει εκ νέου η παραγωγή των μασκών», δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, αναφερόμενη στο θέμα της διανομής μασκών μεγάλου μεγέθους στους μαθητές.

Η Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε πως η ΚΕΔΕ έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να μην μείνουν σχολεία χωρίς μάσκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως σημείωσε δρομολογείται η χορήγηση μασκών μίας χρήσης στους μαθητές που έλαβαν μάσκες μεγάλων διαστάσεων.

«Όλοι οι αρμόδιοι φορείς καταβάλλουν κάθε προσπάθεια», τόνισε.

Η Υπουργός Παιδείας πάντως, τόνισε πως η «μεγάλη εικόνα» είναι ότι η πλειοψηφία της εκπαιδευτικής κοινότητας εφάρμοσε υποδειγματικά τα μέτρα, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων. Επανέλαβε δε ότι η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική στα σχολεία.

Όσο αφορά στον ξυλοδαρμό εκπαιδευτικού από γονέα στα Χανιά, τόνισε πως «το υπουργείο θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να προστατέψει την εκπαιδευτική κοινότητα από οποιεσδήποτε έκνομες ενέργειες».