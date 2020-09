Life

Οι MAPPES SHOW για 14η χρονιά!

Οι Μάππες δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τον Ρυθμό 949 και ο Ρυθμός 949 χωρίς αυτούς.

Έτσι για 14η χρονιά, βρέθηκαν ξανά πίσω από τα μικρόφωνα.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Ιωάννα Λαΐου και ο Σταμάτης Din Dan Done, το τρίδυμο που λατρεύουμε να μισούμε, επέστρεψε σήμερα και τους ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί, χαμογελαστούς πάντα… για να κάνουν τους άλλους να ανησυχούν.

Αυτή την σεζόν, ξεκινήσανε ήδη να ψάχνουν ακροατές μέσα από το καθημερινό παιχνίδι «RADAR», για να χαρίσουν 300 ευρώ καθημερινά ή έως και 1.500 ευρώ μετρητά στο τέλος της κάθε εβδομάδας.

Συντονίσου κάθε πρωί στο Μappes Show για να μάθεις αν είσαι ΕΣΥ ο νικητής της ημέρας!

