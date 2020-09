Κόσμος

Ναβάλνι: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη δηλητηρίαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φωτογραφία του από το νοσοκομείο ανήρτησε στα social media o Ρώσος που νοσηλεύεται στο Βερολίνο.

Ο ρώσος αντιφρονών Αλεξέι Ναβάλνι ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφία του όπου εμφανίζεται καθιστός στο κρεβάτι του νοσοκομείου περιστοιχισμένος από την σύζυγό του και δικούς του ανθρώπους και ένα μήνυμα λέγοντας ότι μπορεί πλέον να αναπνέει χωρίς υποστήριξη, καθώς αναρρώνει από τον δηλητηριασμό του στο τέλος του Αυγούστου.

«Γεια, είμαι ο Ναβάλνι. Μου λείπετε όλοι. Ακόμη δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα, αλλά χθες μπόρεσα να αναπνεύσω όλη την ημέρα μόνος μου. Πράγματι μόνος μου».