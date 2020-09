Life

Easy Breakfast με την Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα ανατρεπτικό δίδυμο παίρνει θέση κάθε πρωί, πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού που σε χαλαρώνει.

O σταθμός που σε χαλαρώνει επέστρεψε από την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, με ένα πρωινό δίδυμο… έκπληξη!

Ο «χείμαρρος» Μαρία Κωνσταντάκη και η «ήρεμη» δύναμη του Στάθη Χριστοφορίδη συναντιούνται κάθε πρωί, 6.30 με 10.00, σε ένα ολοκαίνουριο, θεματικά ανανεωμένο Εasy Breakfast.

Θετική ενέργεια, γέλιο, εκπλήξεις, δώρα, ενημέρωση, πολλή μουσική και πολλοί καλεσμένοι, είναι μόνο κάποια από τα συστατικά της εκπομπής.

Έμπειροι ραδιοφωνικοί παραγωγοί και οι δυο, συναντιούνται για πρώτη φορά πίσω από τα μικρόφωνα του Εasy 97,2.

Είναι δεδομένο πως τα πρωινά μας, θα γεμίσουν χαμόγελα, μένοντας συντονισμένοι κάθε πρωί, 6.30 με 10.00 στον σταθμό που σε χαλαρώνει.

?? Kαλή σεζόν, πάντα με την καλύτερη μουσική, από τον σταθμό που σε χαλαρώνει??