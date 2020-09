Κοινωνία

Ασθενής με κορονοϊό απέδρασε από νοσοκομείο

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για τον εντοπισμό του άνδρα που το «έσκασε» από κλινική covid19.

Δεύτερη απόδραση ασθενή με κορονοϊό σημειώθηκε νωρίς το πρωί από το Αμαλία Φλέμινγκ, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.

Λίγες μέρες μετά την απόδραση 21χρονου Αφγανού από την παθολογική κλινική του Ιπποκρατείου, όπου νοσηλευόταν με κορονοϊό, ένας δεύτερος αλλοδαπός εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο των Μελισσίων.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ασθενών είναι σε εξέλιξη.