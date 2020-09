Πολιτική

Μητσοτάκης: Τέλος των προκλήσεων, αρχή των συζητήσεων με την Τουρκία

Τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υποδέχθηκε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός.

«Απτά δείγματα γραφής» ζήτησε από την Τουρκία ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διερευνητικές επαφές σχετικά με το μοναδικό ζήτημα που έχουμε να συζητήσουμε: την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον Σαρλ Μισέλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ελλάδα και Κύπρο είναι μια ρητή αναγνώριση ότι στην περιοχή διακυβεύονται στρατηγικά συμφέροντα της Ε.Ε. Σημείωσε δε ότι η Τουρκία έχει χρόνο ακόμα, πριν αλλά και μετά τη Σύνοδο Κορυφής, να συνεχίσει το πρώτο ενθαρρυντικό βήμα απεμπλοκής από αυτήν την κρίση.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως το μεταναστευτικό/προσφυγικό χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απάντηση. «Έχουμε συμφωνήσει και με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου» ανέφερε και προσέθεσε: Μπορεί αυτή τη σκοτεινή στιγμή να τη διαδεχθεί μια φωτεινή εμπειρία. Η Μόρια ανήκει πια στο παρελθόν. Να περάσουμε στην ίδρυση σύγχρονου κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης σε άλλη περιοχή».

Συνεχίζοντας, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως με τον Σαρλ Μισέλ, συζήτησαν τις εξελίξεις «σε μια περίοδο ευαίσθητη σε όλη τη Μεσόγειο», σημειώνοντας πως η Τουρκία, «δυστυχώς τους τελευταίους μήνες απειλεί τη σταθερότητα, αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι οι απόψεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ταυτόσημες και τόνισε: «Εδώ διακυβεύονται στρατηγικά, γεωπολιτικά συμφέροντα της ΕΕ».

Ευχήθηκε οι όποιες εξελίξεις να είναι θετικές στη συμπεριφορά της Άγκυρας: «Το πλαίσιο επιπτώσεων έχει ήδη αποσαφηνιστεί. Έχει έρθει η ώρα για πράξεις και όχι για λόγια. Η Τουρκία έχει χρόνο ακόμα, πριν και μετά τη Σύνοδο Κορυφής, να συνεχίσει το πρώτο ενθαρρυντικό βήμα απεμπλοκής από την κρίση και σημείωσε και τόνισε:

«Σε ό,τι αφορά εμάς ισχύει αυτό που έχω πει πολλές φορές. Τέλος των προκλήσεων, αρχή των συζητήσεων. Εφόσον έχουμε απτά δείγματα γραφής είμαστε έτοιμοι να εκκινήσουμε άμεσα διερευνητικές επαφές με την Τουρκία για τη μία διαφορά. Μέχρι να υπάρξει οριστική οριοθέτηση ή με συμφωνία δύο μερών ή με απόφαση διεθνούς δικαστηρίου το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας απαγορεύει μονομερείς ενέργειες.».

Μισέλ: Η ανατολική Μεσόγειος δεν είναι θέμα της Ελλάδας ή της Κύπρου, αλλά της ΕΕ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τόνισε ότι «το θέμα της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι μόνο υπόθεση της Ελλάδος και της Κύπρου αλλά της ΕΕ» ενώ αναφερόμενος στο μεταναστευτικό είπε ότι ήθελε να δει με τα μάτια του «την πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσουμε» και σημείωσε ότι «καταλαβαίνουμε την ευθύνη που ανέλαβε η Ελλάδα απέναντι σε ένα γεγονός τόσο βίαιο».

Ο κ.Μισέλ απέδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση για την «ικανότητα να δώσει απαντήσεις σε τόσο σύντομο διάστημα» και ανέφερε «την κινητοποίηση της ΕΕ» να στηρίξει τη χώρα στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Ο κ.Μισέλ αναφέρθηκε και στο θέμα της επόμενης Συνόδου Κορυφής που θα αφιερωθεί στην κατάσταση της Ανατολικής Μεσογείου και τις σχέσεις ΕΕ και Τουρκίας.

«Έχουμε το θέμα της ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι μονό υπόθεση της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά είναι υπόθεση της ΕΕ. Θέλω να σας πω ότι είμαστε αλληλέγγυοι όλοι στην Ευρώπη, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να τυγχάνουν σεβασμού και αυτό είναι το νόημα της παρουσίας μου εδώ, να επαναλάβω αυτό το μήνυμα».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφερόμενος στην αντιμετώπιση της δραστηριότητας της Τουρκίας τόνισε επίσης:

«Να εργαστούμε μαζί εντατικά για να δούμε πώς θα προοδεύσουμε, με μια διπλή μέθοδο. Αφενός να είμαστε κατηγορηματικοί και αυστηροί για να γίνουν σεβαστές αρχές που είναι σημαντικές για την Ελλάδα και την Κύπρο και αφετέρου είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε την αγκάλη μας για να δείξουμε ότι μια ατζέντα θετική είναι δυνατόν να υπάρξει αν υπάρχει κοινή βούληση να γίνουν σεβαστές αυτές οι αρχές. Είναι θέμα σημαντικό που θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου και θα προετοιμαστούμε ώστε να δείξουμε την ενότητα και τη δύναμη της ΕΕ γιατί η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ».