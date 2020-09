Κοινωνία

Μέχρι και αποστακτήριο αλκοόλ σε κελί φυλακής

Τρεις πτέρυγες ερεύνησαν οι αστυνομικοί και έπιασαν… «λαυράκια».

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, από χθες το βράδυ έως τις πρώτες πρωινές ώρες, σε τρεις πτέρυγες (8 θαλάμους και 3 κελιά) των φυλακών Πάτρας, εντοπίστηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια, ναρκωτικά, κινητό τηλέφωνο και αποστακτήριο αλκοόλ.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Καταστήματος Κράτησης και τη συνδρομή Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, διμοιρίας υποστήριξης και παρουσία εισαγγελέα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 28 αυτοσχέδια μαχαίρια, 8 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 5,8 γραμμαρίων, 1 κινητό τηλέφωνο και 1 αυτοσχέδιο πλήρες αποστακτήριο αλκοόλ για τσίπουρο.

Προανάκριση διενεργεί η αρμόδια τοπική αστυνομική Αρχή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.

Οι έρευνες εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.