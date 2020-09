Κοινωνία

Χρυσοχοΐδης: Συλλήψεις για τον εμπρησμό της Μόριας

Τη σύλληψη εμπρηστών του ΚΥΤ Λέσβου ανακοίνωσε από τη Μυτιλήνη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Οι εμπρηστές της Μόριας κρατούνται. Συνελήφθησαν πέντε νεαρής ηλικίας αλλοδαποί και αναζητείται ο ένας ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί» δήλωσε πριν λίγο από τη Μυτιλήνη όπου βρίσκεται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνεχάρη για την επιτυχία της σύλληψης των εμπρηστών, τα στελέχη της ΕΛΑΣ στη Λέσβο και συγκεκριμένα τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Μυτιλήνης, ενώ σημείωσε ότι «με τις συλλήψεις καταρρίπτονται τα σχετικά σενάρια ακραίων».