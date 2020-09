Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εταιρεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρανάλωμα του πυρός τα υλικά στον αποθηκευτικό χώρο. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο εταιρείας στον Ασπρόπυργο.

Όπως βλέπετε στα βίντεο που έστειλε αναγνώστης του ANT1news.gr, παλέτες με προϊόντα έχουν τυλιχθεί από τις φλόγες, ενώ πυκνός μαύρος καπνός αναδύεται, λόγω της καύσης πλαστικού και άλλων υλικών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα και το ΜΕΤΠΕ.

Λόγω της φωτιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της οδού Κριεζή, τόσο στην Λεωφόρο ΝΑΤΟ όσο και στην οδό Κ. Καραμανλή.