Αθλητικά

Copa Libertadores: Επιστρέφει το “Champions League” της Νότιας Αμερικής

Μετά από έξι μήνες, επιστρέφει η κορυφαία διοργάνωση της Νότιας Αμερικής.

Το Copa Libertadores, το Champions League της Νότιας Αμερικής επιστρέφει τα ξημερώματα. Μετά από απουσία έξι μηνών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η κορυφαία διοργάνωση της Νότιας Αμερικής συνεχίζεται, με τέσσερις αγώνες στη φάση των ομίλων.

Όταν το τουρνουά ανεστάλη τον Μάρτιο, οι δύο πρώτες αγωνιστικές των οκτώ ομίλων είχαν ήδη ολοκληρωθεί, αφήνοντας τέσσερα ακόμη παιχνίδια για κάθε ομάδα, στην προσπάθειά τους να βρεθούν στους «16».

Η φάση των «16», όπως και οι προημιτελικοί, θα είναι διπλοί και θα γίνουν πριν από το τέλος του έτους. Οι ημιτελικοί, θα είναι επίσης διπλοί, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2021, στο θρυλικό Estadio Maracana του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Μεταξύ εκείνων που θα βρεθούν σε δράση, θα είναι και πέντε πρώην πρωταθλητές: Κόλο Κόλο και Πενιαρόλ, που θα συναντηθούν στη Χιλή, Σάντος και Ολίμπια, που αναμετρώνται στην Βραζιλία και η Λίγκα Ντεπορτίβα Ουνιβερσιτάρια, που θα βρεθεί στο Περού για να αντιμετωπίσει τη Μπινασιονάλ.

Οι βασικές ημερομηνίες της διοργάνωσης:

21 Οκτωβρίου: τέλος της φάσης των ομίλων

24 Οκτωβρίου: κλήρωση για τους «16»

25 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου: φάση των «16»

9-16 Δεκεμβρίου: προημιτελικοί

6 και 13 Ιανουαρίου: ημιτελικοί

Σάββατο 23, Κυριακή 24 ή Σάββατο 30 Ιανουαρίου: ο τελικός