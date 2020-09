Κοινωνία

Χειροπέδες σε νεαρή για διαρρήξεις

Από πόρτα σε πόρτα είχε μπει σε διαμερίσματα η νεαρή που συνελήφθη.

Συνελήφθη, στο Ελληνικό, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 22χρονη Ελληνίδα για κλοπές.

Λίγο πριν, η ανωτέρω είχε εισέλθει διαδοχικά, από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα, σε δύο ισόγεια διαμερίσματα στο Ελληνικό, οι κινήσεις της όμως έγιναν αντιληπτές και αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, την εντόπισαν και την ακινητοποίησαν.

Από την έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Ελληνικού-Αργυρούπολης, εξακριβώθηκε ότι η 22χρονη είχε διαπράξει δύο επιπλέον κλοπές στην Αργυρούπολη.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.