ΥΠΕΝ: Καμία νέα παράταση για τα αυθαίρετα

Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

Νέα παράταση για τακτοποίηση αυθαιρέτων δεν θα δοθεί, ξεκαθαρίζει το ΥΠΕΝ. Όπως τονίζει το υπουργείο, «είναι θέμα θεσμικής τάξης να σπάσει ο φαύλος κύκλος των αναβολών και των παρατάσεων στο θέμα αυτό. Αφενός διότι έχει δοθεί μέχρι τώρα επαρκέστατος χρόνος στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων για να προχωρήσουν σε τακτοποίηση των ακινήτων τους και αφετέρου διότι κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι και μετά από μια νέα παράταση, κάποιοι την τελευταία στιγμή δε θα ζητούν μια νέα παράταση».

Υπενθυμίζεται ότι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 λήγει η προθεσμία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων με «βαριές» αυθαιρεσίες, «κατηγορίας 5» (κτίρια με πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες, που αφορούν σε υπέρβαση, τουλάχιστον κατά 40%, στην κάλυψη και στη δόμηση ή κατά 20% καθ' ύψος, χωρίς οικοδομική άδεια κά).

Επιπλέον, για τις «κατηγορίες αυθαιρέτων 1 έως 4» οι ιδιοκτήτες αυτών των αυθαιρέτων θα μπορούν να τα τακτοποιούν και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2026, καταβάλλοντας -ωστόσο- προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης. Το ύψος της προσαύξησης είναι 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης, ενώ για κάθε επιπλέον έτος καθυστέρησης το ποσοστό αυξάνεται κατά 5 μονάδες. Υπογραμμίζεται ότι η τακτοποίηση αυθαιρέτων δεν αφορά σε κατασκευές ή αλλαγές χρήσης μεταγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011.

Σημειώνεται, ότι υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απλή και γίνεται με αίτηση του μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα και εν συνεχεία καταβολή του σχετικού παραβόλου. Ως ημερομηνία υπαγωγής νοείται η ημερομηνία καταβολής του παραβόλου. Από την πληρωμή του παράβολου ο μηχανικός έχει στη διάθεση του 18 μήνες προκειμένου να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Το ΥΠΕΝ, στην ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει ρητά, ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία περαιτέρω παράταση, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα, ότι την τελευταία δεκαετία σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις με νομοθετικές ρυθμίσεις και διαδοχικές παρατάσεις έδωσαν τη δυνατότητα και το χρόνο στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να τακτοποιήσουν τα ακίνητά τους. Ενώ το ίδιο έπραξε και η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειες, με δύο παρατάσεις: μία που δόθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 για τις 30 Ιουνίου 2020 και κατόπιν μία που δόθηκε τον Ιούνιο του 2020 για τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Καταλήγοντας, το υπουργείο καλεί όσους πολίτες έχουν αυθαίρετα και δεν τα έχουν ακόμα τακτοποιήσει να το πράξουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.