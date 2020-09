Κοινωνία

Από τα νησιά στη Γερμανία παιδιά αιτούντες άσυλο

Αναχώρησαν για τη Γερμανία 109 αιτούντες άσυλο – παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, μαζί με την οικογένεια τους.

(φωτογραφία αρχείου)

Αναχώρησε σήμερα ομάδα 109 αιτούντων άσυλο από τα νησιά με προορισμό τη Γερμανία. Πρόκειται για παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, μαζί με τα μέλη της πυρηνικής τους οικογένειας.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετεγκατάστασης περιλαμβάνει πέρα από τους 1600 ασυνόδευτους ανηλίκους και 243 παιδιά με τις οικογένειες τους, τα οποία πάσχουν από σοβαρά νοσήματα. Πρόκειται συνολικά για 928 αιτούντες άσυλο εκ των οποίων έχουν μετεγκατασταθεί στη Γερμανία μέχρι σήμερα οι 521.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα ελληνικής πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που καθόρισε ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας ως προσωπική του προτεραιότητα το ζήτημα των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης υλοποιείται από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.