Δένδιας: Προσχηματικές οι εκκλήσεις της Άγκυρας για διάλογο

Συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του είχε ο Έλληνας ΥΠΕΞ. Η συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου στο επίκεντρο αλλά και η στάση της Τουρκίας στην περιοχή.

Υπόδειγμα εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και της αρχής σεβασμού της καλής γειτονίας μεταξύ των κρατών, χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας τη συμφωνία Ελλάδος- Αιγύπτου, για την πριν από περίπου ένα μήνα μερική οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, μετά τη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα.

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι η συμφωνία αυτή, για ένα θέμα το οποίο εκκρεμούσε επί 15 και πλέον χρόνια, είναι αποτέλεσμα καλόπιστων διαπραγματεύσεων και συμβάλλει στη σταθερότητα και στην αξιοποίηση των πόρων της Ανατολικής Μεσογείου.

«Δηλαδή, ακριβώς το αντίθετο από το ανυπόστατο και παράνομο μνημόνιο της Τουρκίας με την κυβέρνηση της Τρίπολης, που επιχειρεί να παράξει, κατά βούληση, καινοφανείς, αόρατες στο χάρτη γειτονίες», επεσήμανε και πρόσθεσε: «Είχαμε δε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε, ακριβώς επειδή πρόκειται για μια μερική οριοθέτηση, πώς θα επανεκκινήσουμε τη διαπραγμάτευση μεταξύ μας για την ολοκλήρωση αυτής της οριοθέτησης».

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως εξέθεσε στον Αιγύπτιο ομόλογο του την κατάσταση της κλιμάκωσης όλο το τελευταίο διάστημα των επιθετικών ενεργειών, αλλά και της επιθετικής ρητορικής της Τουρκίας, της οποίας αποδέκτης δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Αίγυπτος η Κύπρος και όλες οι χώρες της περιοχής και τόνισε πως «οι εκκλήσεις της 'Αγκυρας για διάλογο δεν μπορούν παρά να εκλαμβάνονται ως προσχηματικές όταν συνοδεύονται από απειλές εναντίον της Ελλάδας και άλλων χωρών».

Τόνισε δε, πως η Ελλάδα παραμένει ψύχραιμη και έτοιμη. «Ψύχραιμοι για να αποφεύγουμε τις παγίδες κλιμάκωσης, έτοιμοι για να υπερασπιστούμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έχουμε πει επανειλημμένως, η χώρα μας δεν εκβιάζει κανέναν, δεν εκβιάζεται όμως και από κανέναν», ανέφερε.

Επανέλαβε δε, πως η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διάλογο με την Τουρκία «για την οριοθέτηση της μεταξύ μας υφαλοκρηπίδας και των ΑΟΖ, εφόσον οι παράνομες ενέργειες, οι απειλές, οι εκβιασμοί λάβουν οριστικό τέλος, διότι υπό απειλή και εκβιασμό δεν υφίσταται διάλογος».

«Η αποχώρηση του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Όρουτς Ρέις ήταν ένα θετικό βήμα, το οποίο όμως με λύπη μου συνειδητοποίηση ότι συνοδεύτηκε και από απειλητική ρητορική», επεσήμανε και πρόσθεσε: «Σε κάθε περίπτωση, έχοντας αναγνωρίσει αυτό το θετικό βήμα, αναμένουμε από την Τουρκία να επιδείξει συνέπεια και συνέχεια στις πράξεις της προς μια θετική κατεύθυνση, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα εκκίνησης συνομιλιών. Να αφήσει δηλαδή τις πρακτικές και τη ρητορική που ανήκουν σε άλλη εποχή, αυτό δηλαδή που εμείς λέμε την πολιτική των κανονιοφόρων και να προσέλθει σε ένα καλόπιστο διάλογο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και με σεβασμό στις σχέσεις της καλής γειτονίας».

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμη τα επόμενα βήματα στην Ανατολική Μεσόγειο και ο συντονισμός των δύο χωρών, αλλά και η πορεία των τριμερών σχημάτων στην περιοχή και οι τρόποι περαιτέρω εμβάθυνσης και ανάπτυξής τους. «Η θέσπιση μόνιμης γραμματείας στη Λευκωσία θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή, όπως και στην κατεύθυνση της διεύρυνσης αυτής της συνεργασίας σε νέους τομείς», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Και οι δύο χώρες πρόσφατα χαιρέτησαν τις συμφωνίες ομαλοποίησης σχέσεων του κράτους του Ισραήλ με τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν, οι οποίες θα υπογραφούν στην Ουάσινγκτον σε λίγες ώρες. «Είμαστε βέβαιοι ότι τα βήματα αυτά θα συμβάλλουν ώστε η Μέση Ανατολή να καταστεί τελικά ένας χώρος ειρήνης και ευημερίας», ανέφερε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ακόμη, «ότι η κατάσταση στη Λιβύη παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι λιβυκής ιδιοκτησίας χωρίς παρεμβάσεις τρίτων στην περιοχή».

«Η Ελλάδα και η Αίγυπτος σε στενή συνεργασία καταβάλλουμε διαρκώς προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης και τη σταθερότητα στην πολυτάραχη περιοχή του πλανήτη που και οι δύο βρισκόμαστε», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Σ. Σούκρι: Η Ανατ. Μεσόγειος να είναι περιοχή συνεργασίας, αδελφοσύνης και ειρήνης

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε από την πλευρά του πως η συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου «βασίζεται στο Δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές Δίκαιο και αυτό αποδεικνύει πόσο οι δύο χώρες σέβονται αυτές τις αρχές, τις διεθνείς σχέσεις και τα δικαιώματα των δύο χωρών», ενώ τόνισε την πολιτική βούληση για συνεργασία που υπάρχει σε Αθήνα και Κάιρο.

Όπως τόνισε, η συμφωνία συμβάλλει στην ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή και στην ευημερία των δύο χωρών και λαών.

«Απορρίψαμε όλες τις προκλητικές ενέργειες που αποσταθεροποιούν την περιοχή και κλιμακώνουν την κατάσταση, κάτι το οποίο δεν συμφέρει καμία πλευρά. Προσπαθούμε μαζί ώστε η Ανατολική Μεσόγειος να είναι περιοχή συνεργασίας, περιοχή αδελφοσύνης, περιοχή ειρήνης και να συμβάλλει στην ευημερία της περιοχής», επεσήμανε.

Συζητήθηκε επίσης η συνεργασία των χωρών της περιοχής για το αερίου και την «εκμετάλλευση και την αξιοποίηση του πλούτου που υπάρχει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και βάσει της εταιρικής σχέσεις όλων των χωρών».

«Εκτιμούμε τη συνεργασία και την προσπάθεια που υπάρχει για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και ευχόμαστε οι σχέσεις αυτές να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο», κατέληξε