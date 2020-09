Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τα έκτακτα μέτρα για την Αττική

Οι ανακοινώσεις απο τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας για τα περιοριστικά μέτρα, στο πλαίσιο αποτροπής της περαιτέρω εξάπλωσης της πανδημίας.

Από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου τίθενται νέα περιοριστικά μέτρα, μετά την έκρηξη κρουσμάτων, στην Αττική, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη σημερινή τακτική ενημέρωση για την εξέλιξη της Covid-19 στην Ελλάδα με τον επίκουρο καθηγητή του τμήματος Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, Γκίκα Μαγιορκίνη, τον υφυπουργό Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη και τον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Παναγιώτη Σταμπουλίδη, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε ότι τα νέα κούσματα στην χώρα το τελευταίο 24ωρο είναι 310.

Η Κυβέρνηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, αποφάσισε να υιοθετήσει αυξημένα μέτρα προστασίας στην Αττική που εμφανίζει: α) σταθερά υψηλούς δείκτες κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες, β) σταδιακή επιβάρυνση των ΜΕΘ και γ) υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, ώστε να αποφύγουμε αυξημένη διασπορά του ιού Covid-19.

Τα μέτρα κρίνονται αναγκαία για έναν ακόμη λόγο, όπως είπε ο κ.Χαρδαλιάς, "την προτεραιότητα που δίνουμε στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και την ανάγκη να μειώσουμε τα επίπεδα κινδύνου διασποράς του ιού από άλλες δραστηριότητες πολιτών".

Με βάση τα κριτήρια επιδημιολογικού ρίσκου, η Αττική βρίσκεται σήμερα μεταξύ μετρίου και υψηλού επιπέδου κινδύνου, δηλαδή με βάση τα εργαστηριακά ευρήματα, εμφανίζει κρούσματα 3/100.000 (επίπεδο μετρίου κινδύνου). Όμως, με αναγωγή x10 φτάνει το επίπεδο υψηλού κινδύνου και επιπλέον, αυξημένη επιβάρυνση στις κλίνες ΜΕΘ (>60% με αυξητικές τάσεις).

Τα μέτρα, συνεπώς, έχουν τόσο προληπτικό, όσο και κατασταλτικό χαρακτήρα.

Τα μέτρα για την Αττική από 16 έως 30 Σεπτεμβρίου είναι τα έξης:



Σε όλες τις συναυλίες που πραγματοποιούνται σε ανοικτούς χώρους τίθεται όριο πληρότητας 50% και υποχρέωση για παρακολούθηση αποκλειστικά από καθήμενους. Επίσης, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και απαγορεύεται το αλκοόλ και το κάπνισμα.

Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ζωντανή μουσική και τις κλειστές αίθουσες συναυλιών, ο κ. Χαρδαλιάς ενημέρωσε ότι η λειτουργία τους αναστέλλεται για 14 ημέρες.

Όσον αφορά τη λειτουργία θερινών και χειμερινών κινηματογράφων και θεάτρων, τίθεται όριο πληρότητας 60% και είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.

Επίσης, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς, και σε όλους τους ανοικτούς χώρους συναθροίσεων, όπως πλατείες, στάσεις λεωφορείων, ουρές σε καταστήματα.

Παράλληλα, απηύθυνε σύσταση στους πολίτες της Αττικής για χρήση μάσκας σε όλους τους υπόλοιπους ανοικτούς χώρους.

Σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους παραγωγούς και στους καταναλωτές.

Ακόμα, στα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθορίζεται ανώτατο αυστηρό όριο 6 ατόμων.

Επίσης, σε καθεστώς αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης τίθεται η Περιφέρεια Τρικάλων από αύριο το πρωί, στις 06:00, και για 14 ημέρες. Κατά την περίοδο αυτή θα ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα στην περιοχή: απαγόρευση λειτουργίας χώρων εστίασης και διασκέδασης από τα μεσάνυχτα έως τις 7:00 το πρωί και ανώτατο όριο 50 ατόμων για τις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις και συναθροίσεις.

Όπου εντοπίζουμε αύξηση των κρουσμάτων γίνονται αμέσως οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να προλάβουμε ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις που θα αντιμετωπίζαμε αν δεν λαμβάναμε μέτρα ή αν τα μέτρα αυτά δεν τηρούνταν, τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Από την πλευρά του, ο Γκίκας Μαγιορκίνης έκανε λόγο για για αυξημένη πίεση στο σύστημα υγείας και επισήμανε την αυξημένη ένταση των κρουσμάτων στην Αττική.