Κοινωνία

Δολοφονία ψυχιάτρου: Έσπασαν τα ισόβια για το ζευγάρι

Ο άτυχος ψυχίατρος είχε βρεθεί νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος έξω από το όχημά του...

Από ισόβια… 15ετή κάθειρξη σε ζευγάρι που καταδικάστηκε για τη στυγερή δολοφονία 58χρονου ψυχιάτρου, τον Δεκέμβριο του 2010, στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την κουβανικής καταγωγής πρώην σύζυγο του θύματος και τον αρραβωνιαστικό της στους οποίους το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, χάρη στο οποίο «έσπασαν» τα ισόβια.

Οι κατηγορούμενοι είχαν προσφύγει στον Άρειο Πάγο κατά της εφετειακής απόφασης με το σκεπτικό ότι κακώς δεν τους αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό. Η προσφυγή έγινε δεκτή από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με αποτέλεσμα η υπόθεση να επιστρέψει στο Εφετείο μόνο όμως ως προς το σκέλος της χορήγησης ελαφρυντικού, το οποίο τελικώς εδόθη. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να βγουν σε λίγο καιρό από τις φυλακές έχοντας εκτίσει ήδη εννέα χρόνια.

Ο άτυχος ψυχίατρος είχε βρεθεί νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος έξω από το σταθμευμένο όχημά του, φέροντας αλλεπάλληλα χτυπήματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματος.