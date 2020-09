Κοινωνία

Φωτιά στην Πρέβεζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή. Ρίψεις νερού και από αέρος.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στην πειροχή Κάτω Σκαφιδιώτη, στην Πρέβεζα.

Το μέτωπο μαίνεται σε δασική έκταση.

Επί τόπου βρέθηκαν απο την πρώτη στιγμή 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα.

Ρίψεις νερού από αέρος ξεκίνησαν απο 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.