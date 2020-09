Πολιτική

ΥΠΕΣ: ο Πρεζεράκος και η ΓΓΔΥ ευθύνονται για τα λάθη στις μάσκες

Σφοδρές αντιδράσεις για την αστοχία με τις μάσκες στα σχολεία. Τι λένε πηγές του υπουργείο Εσωτερικών.

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει για την αστοχία με τις τεράστιες μάσκες που εστάλησαν στα σχολεία λόγω κορονοϊού, την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς.

Πηγές του υπουργείου Εσωτερικών τόνιζαν ότι «η χρηματοδότηση με 6,2 εκατ. ευρώ, από ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χορήγηση, δωρεάν, μασκών αποτελεί συνολική κυβερνητική πολιτική επιλογή, καθώς η μάσκα είναι απαραίτητο όργανο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Το Υπουργείο Εσωτερικών κλήθηκε να υλοποιήσει μια έκτακτη αποστολή κοινωνικής ευθύνης και το έπραξε».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότησε την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (24/08/20) για να κάνει τη σχετική προμήθεια, για λόγους διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Η ΚΕΔΕ λειτούργησε με αυτόν ακριβώς τον τρόπο καθώς ο διαγωνισμός έγινε και με διαφάνεια και με ταχύτατα για τα δεδομένα του Ελληνικού Κράτους, με αποτέλεσμα οι μάσκες να διανεμηθούν έγκαιρα στα σχολεία».

Όπως ανέφεραν οι πηγές του ΥΠΕΣ «οι προδιαγραφές για τις μάσκες, όπως έτσι ήταν το σωστό, δόθηκαν (27/08/20) από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19. Και μάλιστα δόθηκαν δύο φορές, ύστερα από παρατηρήσεις ότι οι διαστάσεις των μασκών είναι μεγάλες. Τη δεύτερη φορά με σαφήνεια κατεγράφη ότι οι «διαστάσεις τελικού προϊόντος» πρέπει να είναι 22Χ12 και εστάλησαν στην ΚΕΔΕ. Όλη η προμήθεια έγινε με βάση αυτό που υποδείχθηκε από Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19».

«Αυτά προς πλήρη διευκρίνιση της αλήθειας και της πραγματικότητας.

Συμπυκνωμένα:

Αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τις προδιαγραφές και τις διαστάσεις των μασκών είχε και έχει η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19, υπό τον κ. Πρεζεράκο. Αυτοί έδωσαν διαστάσεις και προδιαγραφές που εφάρμοσε η ΚΕΔΕ

Συνεπώς το Υπουργείο Εσωτερικών ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση», τόνιζαν οι πηγές του υπουργείου Εσωτερικών.

Μάλιστα οι ίδιες πηγές έδωσαν στην δημοσιότητα και απόσπασα πρακτικού από την συζήτηση για τις προδιαγραφές των μασκών