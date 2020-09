Κοινωνία

Tέλος το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους και με τη… βούλα του ΣτΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει το Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης.

Της Λίας Κοντοπούλου

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει το Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης και ζητούσε να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η από 15.11.2019 κοινή υπουργική απόφαση με την οποία απαγορεύθηκε το κάπνισμα στους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 1727/2020 απόφασή του απέρριψε ως αβάσιμη την αίτηση ακύρωσης, επικαλούμενο και παλαιότερη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για το μέτρο της απαγόρευσης του καπνίσματος.