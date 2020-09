Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Μέρκελ για τις τουρκικές προκλήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησε ο Πρωθυπουργός με την Καγκελάριο, ενόψει της Συνόδου Κορυφής για την ανατολική Μεσόγειο.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Γερμανίδα Καγκελάριο, Άγκελα Μέρκελ.

Όπως αναφέρεται απο το Μαξίμου, "κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκε το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα καθώς επίσης και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο ενόψει της προσεχούς Έκτακτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου".

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του μετά απο την συνάντηση με τον Σαρλ Μισέλ στο Μέγαρο Μαξίμου ειχε δηλώσεις έτοιμος για επανέναρξη του διαλόγου με την Τουρκία, με συγκεκριμένη ατζέντα και υπό την προϋπόθεση τερματισμού των προκλήσεων.

Το "κλειδί" στη σημερινή δήλωση του Πρωθυπουργού είναι ότι όπως είπε η χώρα άμεσα μπορεί να πιάσει το νήμα των διερευνητικών επαφών. Το μήνυμα απευθυνόταν όχι μόνο στην Άγκυρα, αλλά πρωτίστως σε όλους τους διεθνείς παίκτες που έχουν ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα στην ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός δηλαδή τόνισε ότι είναι ειλικρινής και με περιεχόμενο η βούληση της χώρας για διάλογο και πως εφόσον υπάρξουν απτά δείγματα αποκλιμάκωσης σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, ο διάλογος θα μπορούσε να εκκινήσει. Σε αντίθεση με την Τουρκία. που πιθανώς να παίζει καθυστερήσεις για να γλιτώσει τις κυρώσεις, καθώς από την μία αξιωματούχοι κοντά στον Ερντογάν λένε ότι δίνουν τη σκυτάλη στη διπλωματία και άλλοι αξιωματούχοι διατυμπανίζουν νέες αποστολές του "Oruc Reis"