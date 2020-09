Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Καμπανάκι” Μαγιορκίνη για αυξημένη πίεση στο σύστημα υγείας

Αυξημένη ένταση των κρουσμάτων στην Αττική και υπερμετάδοση του ιού ανάμεσα σε αγνώστους στα αστικά κέντρα. Τι είπε για το εμβόλιο.

Η αυξητική τάση του αριθμού των κρουσμάτων που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα δείχνει μια ανησυχητική αντοχή στα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, επισήμανε ο επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά τη σημερινή ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας από τον ίδιο και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά.

Ο κ. Μαγιορκίνης σημείωσε πως αυτή η αυξητική τάση αυξάνει την πίεση στο σύστημα υγείας.

Επισήμανε την αυξημένη ένταση των κρουσμάτων στην Αττική, ενώ αναφερόμενος σε ανάλογα φαινόμενα σε μεγάλες πόλεις παγκοσμίως, χαρακτήρισε τα αστικά κέντρα ως την «αχίλλειο πτέρνα», το «εκκολαπτήριο» της πανδημίας, καθώς παρατηρείται υπερμετάδοση ανάμεσα σε αγνώστους.

Τέλος, αναφέρθηκε στο εμβόλιο της Οξφόρδης, λέγοντας πως συνεχίζονται οι δοκιμές, καθώς οι παρενέργειες που εμφάνισε ένας των συμμετεχόντων δεν σχετίζονται με το εμβόλιο.