Σποτ της ΚΝΕ: Σε ποιους κάνουν οι μάσκες που μοιράστηκαν στα σχολεία;

Χιουμοριστική διάθεση στην δριμεία κριτική, μετά τον σάλο που ξέσπασε για μέρος των μασκών που διανεμήθηκαν σε μαθητές.

«Σε ποιους κάνουν οι μάσκες που μοιράστηκαν στα σχολεία;» αυτό το ερώτημα προσπαθεί να απαντήσει η ΚΝΕ στο νέο spot που κυκλοφόρησε, μετά το κυβερνητικό φιάσκο με τις διαστάσεις των μασκών...

«Από τις ελλείψεις στα σχολεία, δεν μας σώζουν ούτε οι avengers, ούτε η μαγεία», τονίζει η ΚΝΕ, και απαιτεί εδώ και τώρα:

Να προσληφθεί ο απαραίτητος αριθμός εκπαιδευτικών για την καλύτερη αναλογία μαθητών ανά τάξη.

Να προσληφθούν μόνιμοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των σχολείων.

Να εξασφαλιστούν κατάλληλοι χώροι στα σχολεία με σοβαρά κτιριακά προβλήματα.

Να εξασφαλιστούν όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση.