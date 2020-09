Life

Κορονοϊός - Ζουγανέλης στον ΑΝΤ1: σεβασμός στα μέτρα με στήριξη όσων πλήττονται (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης σχολιάζει τα νέα μέτρα για την Αττική, που αφορούν και τον χώρο του θεάματος, ζητώντας ενίσχυση των καλλιτεχνών.