Κοινωνία

Συμμορία ανηλίκων απειλούσε και έκλεβε παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές δρούσαν τα μέλη της συμμορίας. Πόσες περιπτώσεις ληστειών έχουν εξακριβωθεί.

Στη σύλληψη έξι ατόμων ηλικίας από 16 έως 19 ετών (5 ημεδαποί και 1 αλλοδαπός) που διέπρατταν ληστείες σε βάρος ανηλίκων στις περιοχές της Νίκαιας και του Ρέντη προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) και του Τμήματος Ασφαλείας Νίκαιας- Α.Ι.Ρέντη.

Στην περιοχή του Ρέντη, τρεις από τους συλληφθέντες είχαν ακινητοποιήσει με λεκτική απειλή, δύο ανηλίκους και τους αφαίρεσαν χρηματικό ποσό. Στο ίδιο σημείο επίσης είχαν απειλήσει με χρήση σωματικής βίας έτερο ανήλικο και του απέσπασαν χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο.

Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Νίκαιας-Α.Ι. Ρέντη, οι ανωτέρω είχαν συγκροτήσει συμμορία που διέπραττε συστηματικά ληστείες σε βάρος ανηλίκων, στην ευρύτερη περιοχή της Νίκαιας και του Ρέντη, κυρίως σε χώρους όπου συχνάζουν ανήλικοι.

Δρώντας από κοινού, ή σε υποομάδες των 3 ή 4 ατόμων και με την απειλή χρήσης σωματικής βίας, εξανάγκαζαν τους ανηλίκους να τους παραδώσουν χρήματα και κινητά τηλέφωνα, τα οποία στη συνέχει διοχέτευαν σε καταστήματα πώλησης κινητών, πέριξ της πλατείας Ομονοίας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάστηκαν 3 επιπλέον περιπτώσεις ληστειών, με θύματα 6 ανηλίκους.

Οι 6 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ενώ η έρευνα για συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται.