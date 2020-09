Κόσμος

Κορονοϊός: Πως λειτουργούν τα σχολεία στην Ευρώπη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με διαφορετικά καθεστώτα και μέτρα άνοιξαν οι σχολικές μονάδες σε χώρες της γηραιάς ηπείρου.