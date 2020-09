Κόσμος

Γιώργος Ζαπάντης: “Είχε προαισθανθεί τον θάνατο του”, δηλώνει η μητέρα του στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Συγκλονίζει η άτυχη γυναίκα, που στρέφεται κατά των αστυνομικών και την στάση τους απέναντι στον ομογενή.