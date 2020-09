Οικονομία

Μητσοτάκης – Ρέγκλινγκ: Συζήτηση για τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας

Ο Πρωθυπουργός υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Η ατζέντα της συνάντησης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ .

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συζητήθηκαν οι αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με σκοπό τη μείωση της ανεργίας και την τόνωση των επενδύσεων».