Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ξανθός: χρειάζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο πρώην Υπ. Υγείας, ο οποίος στρέφει τα βέλη του προς την Κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση είναι στο όριο της απώλειας ελέγχου.

Σε δήλωση του, ο τομεάρχης Υγείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα στην Αττική, λόγω κορονοϊού, αναφέρει:

«η λήψη έκτακτων μέτρων στην Αττική μετά την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων με SARS-CoV-2 και του αριθμού των διασωληνωμένων ασθενών, αναδεικνύει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την προβληματική κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας μετά το «άνοιγμα» της οικονομίας και του τουρισμού.

Η κατάσταση είναι στο όριο της απώλειας ελέγχου και η προσπάθεια ωραιοποίησης της από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, προσβάλλει τη νοημοσύνη μας και δίνει «λάθος μήνυμα» στην κοινωνία. Επειδή δεν «μείναμε ασφαλείς» λαμβάνονται επιπλέον περιοριστικά μέτρα και όχι επειδή « τα πάμε καλύτερα από το 1ο κύμα», όπως μας είπε με θράσος ο κ. Μητσοτάκης.

Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενισχυμένη και αποκεντρωμένη επιδημιολογική επιτήρηση και παρέμβαση, σε συνεργασία του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας με τις δημόσιες δομές ΠΦΥ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς-επαγγελματικούς φορείς. Μόνο με επιστημονική τεκμηρίωση, καλή εκτίμηση του κινδύνου, διαφάνεια, υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών και επαρκή προετοιμασία του ΕΣΥ, μπορεί να υπάρξουν κοινωνικές και πολιτικές συναινέσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της νέας φάσης. Το στοιχείο της τοπικότητας είναι σημαντικό για στοχευμένα και δραστικά μέτρα Δημόσιας Υγείας, κάτι που προφανώς είναι δύσκολο να γίνει σε επίπεδο Δήμων του Λεκανοπεδίου και είναι πιο εφικτό σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων ή μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων».