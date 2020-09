Πολιτική

Σαρλ Μισέλ: ευρωπαϊκή πρόκληση η καλύτερη φύλαξη των συνόρων (εικόνες)

Επίσκεψη στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ έκανε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Την Επίτροπο Εσωτερικών υποθέσεων συνάντηση ο Κουμουτσάκος. Κλιμάκιο του ΠΟΥ στην Λέσβο.

Επίσκεψη στο προσωρινό Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Καρά Τεπέ πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μετά από την συνάντηση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανέφερε «Αισθάνομαι συγκινημένος από αυτή την δραματική κατάσταση. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να έρθω εδώ και να εκφράσω την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Πρώτα απ΄ όλα θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στους μετανάστες, στους κατοίκους της Λέσβου, σε όλο το προσωπικό του κέντρου και θέλουμε να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών. Είναι μία δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω να πω ότι αρνούμαι να παραβλέψω αυτή την μεταναστευτική πρόκληση, είναι κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση. Μέχρι το τέλος του μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέσει στο τραπέζι νέες συγκεκριμένες προτάσεις και πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι με σκοπό να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη πρόοδο ώστε να βελτιώσουμε την φύλαξη των συνόρων μας, πρέπει να κάνουμε περισσότερες συνεργασίες με τις χώρες να επιτύχουμε πρόοδο με σκοπό να επιτύχουμε σύγκλιση ως προς το πλαίσιο της απονομής ασύλου. Πρόκειται να έχουμε δύσκολες δημόσιες συζητήσεις αλλά πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί».

Από την πλευρά του, ο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης ανέφερε «μετά την πυρκαγιά στη Μόρια, άνθρωποι διασώθηκαν με ασφάλεια. Η παροχή τροφίμων, νερού και ιατρικών υλικών δεν διακόπηκε, ενώ το προσωρινό στρατόπεδο δημιουργήθηκε αμέσως ώστε να παρέχει καταφύγιο και ασφάλεια σε όλους. Στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε όλοι κοινές προκλήσεις. Τα ελληνικά νησιά έχουν βιώσει σημαντικές μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση. Αναλάβαμε το μερίδιο που μας αναλογούσε. Σήμερα όλοι πρέπει να αποδείξουμε, ότι η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει και την κρίση της μετανάστευσης αλλά και να δείξει απτή αλληλεγγύη».

Συνάντηση Κουμουτσάκου με την Γιόχανσον

Την ίδια ώρα , ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος επισκέπτεται τις Βρυξέλλες, συναντήθηκε με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων

Σε δηλώσεις του, ο κ. Κουμουτσάκος ανέφερε «Είχαμε μία πολύ ουσιαστική και καλή συζήτηση με την κυρία Johansson. Σκοπός της παρουσίας μου εδώ στις Βρυξέλλες, είναι να ευαισθητοποιήσω όλους τους συνομιλητές μου, για την πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα ως χώρα πρώτης γραμμής, ιδιαίτερα μετά την καταστροφή της Μόριας. Στόχος μου είναι να γίνει σαφής η ανάγκη ουσιαστικής αλληλεγγύης που χρειάζεται η χώρα, αλλά και να μιλήσουμε για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου και τη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στο μεταναστευτικό τρεις ταυτόχρονες προκλήσεις. Πρώτα από όλα, και ειδικά στη Λέσβο, δημόσιας υγείας, δημόσιας τάξης αλλά και εθνικής ασφάλειας, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή την τριπλή πρόκληση παρουσίασα στην κα Johansson και θα παρουσιάσω σε όλους τους συνομιλητές μου. Η Ελλάδα χρειάζεται στήριξη ακριβώς γιατί ως χώρα πρώτης γραμμής πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό όχι ως εθνικό δικό της πρόβλημα, αλλά ως ευρωπαϊκό. Αυτή θα είναι η θεμελιώδης θέση εκκίνησης μας στη διαπραγμάτευση για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Δε θα υπάρχει τίποτα υποχρεωτικό αν δεν είναι όλα υποχρεωτικά. Υποχρεωτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα σύνορα αλλά και υποχρεωτική αλληλεγγύη μετεγκατάστασης και ίσης κατανομής του βάρους, δίκαιης κατανομής του βάρους για να εξισορροπεί ακριβώς αυτή την υποχρέωση που έχουν - και κυρίως η Ελλάδα ως χώρα πρώτης γραμμής - να διαχειριστεί τις μεταναστευτικές ροές. Δεν μπορεί να έχουμε μόνο το ένα, δεν μπορεί να έχουμε μόνο ευθύνες χωρίς να έχουμε πραγματική, χειροπιαστή και εφαρμόσιμη αλληλεγγύη».

Από την πλευρά της, η κ. Γιόχανσον είπε «Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση. Θα πρέπει να τονίσω ότι οι ελληνικές αρχές έδρασαν πολύ γρήγορα για να ετοιμάσουν το νέο κέντρο και την δυνατότητα να παράσχουν κατάλυμα σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που έμειναν χωρίς κάπου να μείνουν μετά την πυρκαγιά και εντυπωσιάστηκα από το πόσο γρήγορα έγινε αυτό. Καταλαβαίνω ότι 8.000 με 9.000 άτομα θα μπορούν να εγκατασταθούν σε αυτές τις νέες σκηνές και αυτή ήταν η άμεση αντίδραση στην κατάσταση που δημιουργήθηκε. Φυσικά συζητήσαμε και για το μέλλον. Γνωρίζουμε τώρα ότι χρειαζόμαστε μια καλύτερη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική Μετανάστευσης και Ασύλου και την οποία θα παρουσιάσω την επόμενη εβδομάδα. Όλοι καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για μια δύσκολη άσκηση να βρεθεί ένας συμβιβασμός στον οποίο όλα τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσουν να συμφωνήσουν, αλλά πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να γίνει. Έχουμε την ίδια άποψη με την ελληνική κυβέρνηση, ότι το μεταναστευτικό είναι κάτι φυσιολογικό και θα πρέπει να το διαχειριστούμε με έναν οργανωμένο τρόπο και δεν θα πρέπει να το δραματοποιούμε. Θα πρέπει να έχουμε έναν υποχρεωτικό μηχανισμό αλληλεγγύης, θα πρέπει να έχουμε σωστές διαδικασίες στα σύνορα και θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι μιλάμε για ανθρώπους».

Κλιμάκιο του ΠΟΥ στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, «από την πρώτη στιγμή ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με πολυμελές κλιμάκιο και επικεφαλής Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Αρκουμανέα βρίσκεται στο νησί της Λέσβου, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία, διασφαλίζοντας τον περιορισμό της νόσου Covid-19.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει ένα καθορισμένο επιχειρησιακό σχέδιο, αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή μαζικών τεστ στον πληθυσμό και τη δημιουργία χώρων υγειονομικής περίθαλψης στο προσωρινό ΚΥΤ του Καρά Τεπέ.

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου ο ΕΟΔΥ βρίσκεται σε απόλυτο συντονισμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τόσο η υλοποίηση των δράσεων όσο και η εφαρμογή των πρωτοκόλλων λαμβάνει χώρα μέσα από την διαρκή και στενή συνεργασία του ΕΟΔΥ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σημαντική είναι και η συνδρομή της Νορβηγικής Κυβέρνησης, με την αποστολή πολυάριθμης και έμπειρης ομάδας ιατρών και νοσηλευτών, καθώς και υγειονομικού υλικού στο νησί, προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια υπό τον συντονισμό του ΕΟΔΥ».