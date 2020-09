Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Νίκη και πρόκριση στα πλέι – οφ του Champions League

Ο "Δικέφαλος του Βορρά" θριάμβευσε επί της Μπενφίκα και κόντρα στην Κράσνονταρ θα κυνηγήσει το "όνειρο" των ομίλων.

Μεγάλη νίκη πρόκριση στα πλέϊ-οφ του Champions League σημείωσε απόψε το βράδυ ο ΠΑΟΚ επί της Μπενφίκα με 2-1 στην Τούμπα και απέκλεισε την φημισμένη και πανάκριβη πορτογαλική ομάδα από την συνέχεια της κορυφαίας διοργάνωσης. Στο 7ο μεταξύ τους παιχνίδι για ευρωπαϊκή διοργάνωση, ΠΑΟΚ και Μπενφίκα, διεκδίκησαν τη νίκη πρόκριση με εμφανείς άνισες αρχικά τις αγωνιστικές τους δυνατότητες και προοπτικές. Μόλις στο 4' ο ΠΑΟΚ ξεδίπλωσε την πρώτη του τελική αλλά η συρτή σέντρα του Τζόλη πέρασε ανεκμετάλλευτη από τους Ακπομ και Πέλκα. Στο 8' η Μπενφίκα απάντησε με σουτ του Σεφέροβιτς που έφυγε άουτ. Από το δεκάλεπτο ήδη οι Πορτογάλοι πήραν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και άρχισαν να πιέζουν τον ΠΑΟΚ που από την πλευρά του οπισθοχώρησε για να κλείσει τους διαδρόμους. Στο 16' ο ΠΑΟΚ και πάλι απείλησε. Σε φάουλ του Σβαμπ και κεφαλιά του Μιχαηλίδη ο Βλαχοδήμος έκανε θετική επέμβαση στην γωνία του. Στο 25΄ κι ενώ η Μπενφίκα είχε ήδη εγκαθιδρύσει καθεστώς κατοχής στο μισό γήπεδο, ο Τάαραμπτ έστειλε δυνατό σουτ στην εστία του ΠΑΟΚ που εύκολα μπλόκαρε ο Ζίφκοβιτς. Ακόμα καλύτερη όμως ήταν η ευκαιρία που έχασε στο 27' ο Σεφέροβιτς όταν εξ επαφής έστειλε κεφαλιά άουτ μπροστά από τον εμβρόντητο Ζίφκοβιτς. Στο 30' ένα πολύ καλό φάουλ του Πίζι, συγκλόνισε το δοκάρι του Ζίφκοβιτς ο οποίος ακούμπησε και με τα ακροδάκτυλα την μπάλα και οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να αυξάνουν το ποσοστό κατοχής της μπάλας. Στο 42' δυνατό σουτ του Πεντρίνιο με φάλτσα απομάκρυνε σε κόρνερ ο Ζιφκοβιτς που κράτησε στο πρώτο ημίχρονο ανέπαφη την εστία μετά από την σφοδρή επιθετικότητα των Πορτογάλων. Η ανάπαυλα έδινε περιθώρια ανασύνταξης των Θεσσαλονικέων που βρέθηκαν για 35 λεπτά στην "μέγγενη" των Πορτογάλων οι οποίοι είχαν 9 τελικές έναντι 2 των γηπεδούχων. Ασφαλώς ο αγωνιστικός χώρος ήταν ο καθρέφτης της δυναμικής των δυο ομάδων και οι Πορτογάλοι στο πρώτο επίσημο παιχνίδι τους στην σεζόν έδειχναν μια ομάδα με τεχνική, κινητικότητα και πολλά προσόντα. Αν τους έλειπε κάτι ήταν μόνο το γκολ. Ο ΠΑΟΚ απλά αγωνίζονταν με τις δικές του δυνάμεις προσπαθώντας να βγει στην αντεπίθεση. Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε μεταμορφωμένος και πιο οργανωμένος και στο 54' δημιούργησε τριπλή προϋπόθεση για γκολ που ξεκίνησε από πλαγιοκόπηση και σουτ του Τζόλη αλλά τα διαδοχικά σουτ των Ελ Καντουρί και Ινγκασον αποκρούσθηκαν. Στο 57΄μεγάλη απόκρουση έκανε ο Ζίφκοβιτς σε κοντινό σουτ του Εβερτον διατηρώντας την εστία του ανέπαφη. Κι όμως παρά τις δυσκολίες της αναμέτρησης στο 63' ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Από ωραία κίνηση του Ακπομ και ασίστ προς τον Γιαννούλη ο μπακ του ΠΑΟΚ με κοντινό σουτ πλάσαρε την εστία του Βλαχοδήμου ανοίγοντας το σκορ. Και το βράδυ δεν είχε τελειώσει. Στο 75' ο Αντριγια Ζίφκοβιτς οκτώ λεπτά μετά την είσοδο του στο γήπεδο, με επιδέξια κίνηση και γωνιακό σουτ κάρφωσε για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα της [πρώην ομάδας του εδραιώνοντας την νίκη πρόκριση της ομάδας του με το 2-0. Γκολ που ουδόλως πανηγύρισε ως σωστός επαγγελματίας. Στο 79' ο Τζόλης έκανε κίνηση ματ και σουτ που έφυγε ελάχιστα άουτ από την εστία του Βλαχοδήμου. Με το 2-0 υπέρ αυτού ο ΠΑΟΚ έκανε διαχείριση του χρόνου, δίνοντας χώρο στους Πορτογάλους που όμως δεν έδειχναν ικανοί να βρουν τα ψυχικά αποθέματα για να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ με άριστη ψυχολογία διαχειρίστηκε άψογα το υπόλοιπο του αγώνα για την κατάκτηση μιας μεγάλης νίκης που του έδινε την πρώτη πρόκριση απέναντι στην κορυφαία ομάδα της Πορτογαλίας. Δυο λεπτά πριν την λήξη της κανονικής διάρκειας ο γενικός αρχηγός του ΠΑΟΚ Χρήστος Καρυπίδης είδε την κίτρινη κάρτα του Γερμανού διαιτητή. Στο 94' ο Ράφα Σίλβα με κεφαλιά μείωσε το σκορ και η Μπενφίκα πήρε λίγο οξυγόνο αλλά δεν είχε χρόνο για ισοφάριση. Λίγο αργότερα η τελετή πρόκρισης του ΠΑΟΚ ολοκληρώνονταν με μια μεγάλη νίκη, προπομπό για την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Ήταν η δεύτερη αλλά και φαρμακερή νίκη του Δικεφάλου της Θεσσαλονίκης απέναντι στους "αετούς της Λισαβόνας". Οι συνθέσεις: ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέϊρα): Ζ. Ζίφκοβιτς, Κρέσπο, Γιαννούλης, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Ινγκασον, Σβαμπ, Ελ Καντουρί, Τζόλης (80' Εσίτι), Πέλκας (67' Αντρίγια Ζίφκοβιτς), Ακπομ (70΄ Σφιντέρσκι). Μπενφίκα (Ζόρζε Ζεσούς): Βλαχοδήμος, Αντρέ Αλμέιδα, Ρούμπεν Ντίας, Βερτόγκεν, Γκριμάλντο, Τάαραμπτ (78' Ράφα Σίλβα), Βάϊγκλ, Πίτζι, Εβερτον, Σεφέροβιτς (72' Βινίσιους), Πεντρίνιο (65' Νούνες Ριμπέϊρο).