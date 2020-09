Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ακόμη ένας νεκρός στην Ελλάδα

Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από επιπλοκές του νέου κορονοϊού στην χώρα.

Ακόμα ένα θύμα λόγω των επιπλοκών του νέου κορονοϊού καταγράφηκε στην Ελλάδα τις τελευταίες ώρες ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 314.

Όπως έγινε γνωστός ένας 85χρονος πέθανε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Ο ηλικιωμένος είχε υποκείμενα νοσήματα.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκαν 310 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 30 σχετίζονται με γνωστές συρροές και 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 13730, εκ των οποίων το 55.4% άνδρες. Την ίδια ώρα, 67 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.