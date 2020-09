Πολιτική

Δείπνο εργασίας Μητσοτάκη - Ράμα με θέα την Ακρόπολη (εικόνες)

Στο επίκεντρο η πορεία των διμερών σχέσεων, καθώς και η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας.

Δείπνο προς τιμήν του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα , επ' ευκαιρία της έλευσής του στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο του Economist, παρέθεσε το βράδυ της Τρίτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές οι δυο ηγέτες κατά τη διάρκεια του δείπνου, συζήτησαν την πορεία των διμερών σχέσεων, καθώς και την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, "την οποία η Ελλάδα έχει στηρίξει διαχρονικά, πάντα με σεβασμό στην σχετική αιρεσιμότητα που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει θέσει".

Οι δυο πρωθυπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την συνεργασία τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία η οποία "πρέπει να αποτελεί γέφυρα φιλίας και συνεργασίας των δύο λαών".

Οι δυο πρωθυπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την απολύτως ομαλή ενσωμάτωση των Αλβανών πολιτών που διαμένουν στη χώρα μας, ενώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων.

Τέλος, συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού, έτσι ώστε σύντομα οι δύο χώρες να διευθετήσουν τα ζητήματα που εκκρεμούν από το παρελθόν στο διμερές πλαίσιο και να απελευθερώσουν τη μεγάλη δυναμική που μπορεί να δημιουργήσει η στρατηγική σχέση των δύο χωρών.