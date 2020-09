Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Ουρανό, φέρνει ραγδαίες εξελίξεις στα ερωτικά.

ΚΡΙΟΣ

Ψάχνεις γύρω σου να βρεις ανθρώπους διαφορετικούς, ασυμβίβαστους, επαναστάτες και εκκεντρικούς. Ψάχνεις να βρεις ανθρώπους τυχοδιώκτες που τολμούν να αλλάξουν οτιδήποτε τους καταπιέζει και τους κρατά δέσμιους σε μια πραγματικότητα που ξέρουν ότι δεν τους ταιριάζει. Αγνοείς όμως ότι αυτό που ψάχνεις στους άλλους είναι αυτό που πραγματικά επιθυμείς από τον ίδιο σου τον εαυτό. Το να μπλέξεις λοιπόν με κάτι τέτοιους τύπους τώρα μπορεί να σου αρέσει, επιφυλάσσει όμως ανατροπές που μπορεί σύντομα να μη σε συμφέρουν.

ΤΑΥΡΟΣ

Αυτό το τετράγωνο της Αφροδίτης από το Λέοντα με τον Ουρανό από το ζώδιο σου είναι ικανό να σου αλλάξει τη ζωή και να ανατρέψει τις ισορροπίες στη σχέση ή το γάμο σου. Αν είσαι μόνος βέβαια είναι μια όψη που μπορεί να σου δώσει πολύ έντονες στιγμές στον ερωτικό τομέα. Είναι όμως κι ενδεικτικό της δυσαρέσκειάς σου από την καταπίεση που μπορεί να έχεις υποστεί, κυρίως μέσα στο οικογενειακό σου περιβάλλον από ανθρώπους που θεωρούν υποχρέωση σου να προσφέρεις όσα προσφέρεις και που ίσως έχει έρθει η ώρα να συνειδητοποιήσουν ότι ξέρεις να κλείνεις την κάνουλα όποτε νιώθεις να στερεύεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Οι ανατροπές σχεδίων ή η διάψευση κάποιων προσδοκιών αποτελούν πάντα πιθανά σενάρια δεδομένου ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε απόλυτα τίποτα. Έτσι τώρα με το τετράγωνο της Αφροδίτης από το Λέοντα με τον Ουρανό απ’ τον Ταύρο θα δεις να σου παίρνουν τη μπουκιά μέσα απ’ το στόμα, χωρίς μάλιστα να προλάβεις να προβάλλεις αντιστάσεις, αφού φαίνεται να σε πιάνουν στον ύπνο και να σε πουλάνε ακόμα και άνθρωποι στους οποίους ως τώρα έδειχνες τυφλή εμπιστοσύνη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Αφροδίτη και Ουρανός από Λέοντα και Ταύρο αντίστοιχα σε φέρνουν μπροστά σε διλήμματα, αφού προσπαθείς να βρεις ισορροπίες ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες -ενδεχομένως και ανασφάλειες- και τις απαιτήσεις ανθρώπων που μπορεί να χρειάζονται τη βοήθεια σου. Είναι σημαντικό να καταλάβεις κατά πόσο θέλεις να βοηθήσεις και να διακρίνεις κατά πόσο μπορείς να εμπιστευτείς τον άλλον, ειδικά όταν μιλάμε για οικονομικού τύπου στήριξη, αφού βρισκόμαστε σε μια περίοδο που το να δανείσεις χρήματα είναι αρκετά επισφαλές.

ΛΕΩΝ

Και όπως έχουμε ξαναπεί αυτές οι μέρες σου επιφυλάσσουν εκπλήξεις, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε όχι και τόσο. Αυτές οι μέρες για παράδειγμα είναι αντιπροσωπευτικότατες αφού με τον Ουρανό από τον Ταύρο να τετραγωνίζει την Αφροδίτη στο ζώδιο σου όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά. Η ζωή στα φέρνει έτσι που μπορείς να επαναστατήσεις απέναντι σε κάποιον που σε καταπιέζει και που η επιρροή του στη ζωή σου δεν είναι θετική, αλλά ως τώρα δεν τολμούσες να κουνήσεις. Τώρα πιστεύοντας ότι διασφαλίζεσαι, ίσως με την αιφνιδιαστική παρουσία κάποιου νέου ανθρώπου που θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει, όχι μόνο κουνιέσαι, αλλά…βγάζεις και γλώσσα. Εκμεταλλεύσου τη συγκυρία, όμως μην επενδύσεις σε κανέναν άλλον πλην του εαυτού σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Το τετράγωνο που σχηματίζουν ο Ουρανός από τον Ταύρο και η Αφροδίτη από το Λέοντα καθιστά σημαντική την παρουσία ανθρώπων που μπορεί μέχρι σήμερα να μην τους γνώριζες καν, αλλά καταφτάνουν στη ζωή σου σαν από μηχανής Θεοί για να σου ανοίξουν τα μάτια φέρνοντας σου πληροφορίες ή προτάσεις που δίνουν άλλη προοπτική στη ζωή σου και κατά κάποιο τρόπο φέρνουν μια ανατροπή. Έτσι μπορεί από τη μία να μάθεις πράγματα που θα σε απογοητεύσουν, από την άλλη όμως ίσως βρεις και λύσεις σε σημαντικά ζητήματα της ζωής σου.

ΖΥΓΟΣ

Η κυβερνήτης σου η Αφροδίτη δέχεται τα «πυρά» του Ουρανού από τον Ταύρο, γεγονός που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε μια φιλική σου σχέση βγάζοντας στο φως καταπιεσμένα συναισθήματα. Μπορεί λοιπόν να βρεθείς αντιμέτωπος με σκηνικά ζήλιας και ανταγωνισμού που όμως μπορεί να υποδηλώνουν έναν ανομολόγητο έρωτα. Από την άλλη τα λεφτά μπορεί να αποτελέσουν αιτία παρεξήγησης σε κάποια σχέση σου ή ο λόγος που θα σε αναγκάσει να κάνεις κάποια μεταβολή σχεδίων.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Μια όψη ικανή να δημιουργήσει νέα δεδομένα στη ζωή σου είναι αυτή που σχηματίζουν η Αφροδίτη απ’ το Λέοντα με τον Ουρανό στη «Δύση» του ωροσκοπίου σου, που συμβολίζει τις σημαντικές σχέσεις της ζωής σου. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά λοιπόν αυτές τις μέρες, αφού μπορεί να νιώσεις ότι τα συναισθήματα σου κλονίζονται ή ότι οι αντοχές σου τελειώνουν και η λήξη ενός γάμου, μιας σχέσης ή ακόμα και μιας συνεργασίας να είναι αναπόφευκτη υπόθεση. Βέβαια ο Ουρανός που αυτό που θέλει είναι να αλλάζει την υπάρχουσα κατάσταση έχει να αποκαταστήσει και πολλούς από εσάς.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αυτές τις μέρες ξεσκόνισε τη βιβλιοθήκη σου και όσα βιβλία με ρητά μπορεί να έχεις, γιατί είναι σίγουρο ότι θα σου χρειαστούν. Θα σε βοηθήσει να το φιλοσοφήσεις λίγο βλέποντας ότι εσύ μπορεί να έχεις κάνει τα σχέδια σου, όμως οι εξελίξεις στα ανατρέπουν χωρίς να μπορείς να κάνεις αλλιώς. Βέβαια ακόμα κι αν ο τρόπος που γίνεται αυτή η ανατροπή δεν είναι και ο πιο εύκολος, σε πολλές περιπτώσεις θα καταλάβεις ότι είναι για το καλό σου, αφού οι προοπτικές που σου ανοίγονται είναι καλύτερες από τις αρχικές.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Ουρανό είναι μια βόμβα μεγατόνων για την ερωτική σου ζωή που όμως κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ότι θα βγεις από ‘κει σώος και αβλαβής ή αν θα καταλήξεις να μετράς τα κομμάτια σου από την εμφάνιση ενός ανθρώπου που έρχεται στη ζωή σου για να σου ξυπνήσει συναισθήματα που κρατούσες σε ύπνωση. Από την άλλη όμως είναι ικανό να σου δώσει πολλά λεφτά, αλλά και να σου πάρει άλλα τόσα, γι’ αυτό αν δε θες να βγεις ζημιωμένος καλά θα κάνεις να επιδείξεις αυτοσυγκράτηση στη διαχείριση των οικονομικών σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η παρουσία του Ουρανού σε ένα τόσο κομβικό σημείο του ωροσκοπίου σου μπορεί να ταράξει ανά πάσα στιγμή τις ισορροπίες της ζωής σου. Τώρα μάλιστα που θα κοντραριστεί με την Αφροδίτη στο Λέοντα έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στη συναισθηματική σου ζωή, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεσαι σε μια σχέση, με επισημότητες ή όχι, ή είσαι ελεύθερος. Μπορεί να είσαι το αγαπημένο παιδί του Ουρανού, όμως δεν έχει σκοπό να σου χαριστεί, γι’ αυτό καλό θα είναι να είσαι έτοιμος για όλα

ΙΧΘΥΣ

Με την Αφροδίτη και τον Ουρανό να βρίσκονται σε όψη τετραγώνου αυτές τις μέρες είναι πιθανό να μην μπορέσεις να συγκρατήσεις τα νεύρα σου και να ξεσπάσεις προς πάσα κατεύθυνση, ειδικά αν έχεις καταπιέσει κάποια συναισθήματα. Φρόντισε να κοιτάξεις την πάρτη σου και να μη φοβηθείς να δείξεις σε όσους σε έχουν αδικήσει ότι έχεις κάνει πολλή υπομονή. Προσπάθησε εσύ πρώτος απ’ όλους να σεβαστείς και να προστατέψεις τον εαυτό σου, γιατί με κάτι τέτοια κατέληξαν να θερίζουν στην εποχή μας τα αυτοάνοσα…

