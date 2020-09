Κόσμος

ΗΠΑ: “κρανίου τόπος” το Όρεγκον μετά τις φονικές πυρκαγιές

Χιλιάδες άνθρωποι κοιμούνται για δεύτερη εβδομάδα σε καταφύγια και μέσα στα αυτοκίνητα τους.

Κάτω από έναν σκεπασμένο από καπνό και στάχτες ουρανό, χιλιάδες άνθρωποι, οικογένειες με μικρά παιδιά που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους τρέποντας σε φυγή από τις φονικές πυρκαγιές σε όλο το Όρεγκον, βρίσκονται για δεύτερη εβδομάδα να ζουν σε καταφύγια και μέσα στα αυτοκίνητά τους, καθώς πυροσβεστικές δυνάμεις παλεύουν με την πύρινη λαίλαπα και ομάδες διάσωσης αναζητούν αγνοούμενους σε χαλάσματα κατεστραμμένων κοινοτήτων.

Με τους πόρους της Πολιτείας να αγγίζουν τα όριά τους, η κυβερνήτης του Όρεγκον Κέιτ Μπράουν ζήτησε από τον Λευκό Οίκο την υπογραφή ομοσπονδιακής διακήρυξης καταστροφών, για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης. Αργότερα ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη διακήρυξη αυτή.

Από τον Αύγουστο δεκάδες πυρκαγιές έχουν κάνει στάχτη σχεδόν 4,5 εκατομμύρια στρέμματα γης στο Όρεγκον, την Καλιφόρνια και την Πολιτεία της Ουάσιγκτον, ρημάζοντας μικρές πόλεις, χιλιάδες σπίτια και σκοτώνοντας τουλάχιστον 34 άτομα.

Οκτώ θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στο Όρεγκον, το πιο πρόσφατο επίκεντρο του καλοκαιρινού ξεσπάσματος πυρκαγιών σε ολόκληρες τις Δυτικές Πολιτείες.

Η πύρινη λαίλαπα, που αξιωματούχοι και επιστήμονες περιγράφουν ως άνευ προηγουμένου σε έκταση και ένταση, σκέπασε τον ουρανό της περιοχής με καπνό και στάχτη, επιδεινώνοντας την κρίση δημόσιας υγείας που έχει ήδη δημιουργηθεί από την πανδημία του κορονοϊού.

Οι πυρκαγιές φούντωσαν στην Καλιφόρνια στα μέσα Αυγούστου και ξέσπασαν σε όλο το Όρεγκον τις μέρες κοντά στην αργία της Ημέρας της Εργασίας και την Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα. Πολλές από τις πυρκαγιές προκλήθηκαν από καταστροφικές καταιγίδες με κεραυνούς και τροφοδοτήθηκαν από υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ σε μια εποχή θυελλωδών ανέμων.

Οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν στις αρχές αυτής της εβδομάδας, επιτρέποντας στους πυροσβέστες να αρχίσουν να προχωρήσουν σε επιχειρήσεις περιορισμού των πυρκαγιών.

Η Υπηρεσία Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης της Καλιφόρνιας (CalFire) ανέφερε πως 16.600 πυροσβέστες εξακολουθούσαν χθες να δίνουν μάχη με 25 μεγάλες πυρκαγιές.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πυρκαγιές της Καλιφόρνιας τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, ενώ περισσότερα από 4.200 σπίτια και άλλα κτίρια κάηκαν, σύμφωνα με την CalFire. Σχεδόν 3 εκατομμύρια στρέμματα μόνο στην Καλιφόρνια έχουν γίνει στάχτη μέχρι σήμερα – περισσότερα από όσα έχει καταγράψει στην Ιστορία της η Πολιτεία σε διάρκεια ενός έτους. Πέντε από τις 20 μεγαλύτερες πυρκαγιές στην Ιστορία της Πολιτείας έχουν ξεσπάσει το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ένας θάνατος από τις πυρκαγιές επιβεβαιώθηκε στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον, όπου έχουν καταστραφεί περίπου 400 κτίρια. Περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στο Όρεγκον, διπλασιάζοντας τον ετήσιο μέσο όρο της Πολιτείας την τελευταία δεκαετία.

Στο αποκορύφωμα της κρίσης εκεί, περίπου 500.000 κάτοικοι - τουλάχιστον το 10% του πληθυσμού της Πολιτείας – είχαν τεθεί υπό κάποιας μορφής επιφυλακής εκκένωσης, πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς οι φλόγες εξαπλωνόντουσαν ταχέως φτάνοντας στις γειτονιές τους. Πάνω από 1.700 κτίρια, τα περισσότερα κατοικίες, αποτεφρώθηκαν.

Στην τελευταία καταμέτρηση, περίπου 16 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Στην πληττόμενη νοτιοδυτική πόλη του Όρεγκον, Φοίνιξ, ξεριζωμένες οικογένειες, πολλές με μικρά παιδιά, κοιμόντουσαν στα αυτοκίνητά τους βρίσκοντας καταφύγιο σε ένα δημοτικό κέντρο και σε εκκλησίες.