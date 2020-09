Κόσμος

Τραμπ: σε 3 – 4 εβδομάδες το εμβόλιο κατά του κορονοϊού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπεραμύνθηκε των ενεργειών του για τη διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ένα εμβόλιο κατά του θανατηφόρου κορονοϊού ενδέχεται να βρίσκεται τρεις ή τέσσερις εβδομάδες μακριά, υποβαθμίζοντας τις προβλέψεις Αμερικανών αξιωματούχων από τον τομέα της Υγείας, αλλά και της φαρμακευτικής εταιρίας Pfizer Inc., που έχουν διατυπωθεί προηγούμενα μέσα στο μήνα.

Ο Τραμπ μιλώντας σε μία εκδήλωση που φιλοξενήθηκε από το ABC News στη Φιλαδέλφεια, υπερασπίστηκε τη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού από την κυβέρνησή του, δηλώνοντας ότι το εμβόλιο θα διανεμηθεί, σύντομα.

“Είμαστε πολύ κοντά για να έχουμε ένα εμβόλιο,” είπε ο ίδιος. “Αν θέλετε να ξέρετε την αλήθεια, για την προηγούμενη κυβέρνηση θα απαιτούνταν ίσως χρόνια για την ύπαρξη ενός εμβολίου, εξαιτίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φαρμάκων (FDA) και όλων των εγκρίσεων. Βρισκόμαστε μεταξύ εβδομάδων για να το έχουμε. Ξέρετε, μπορεί να είναι τρεις ή τέσσερις εβδομάδες,” δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.