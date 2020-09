Οικονομία

Επίδομα παιδιού: Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Πότε κλείνει η πλατφόρμα και ποια η ημερομηνία καταβολής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης για το τρέχον έτος.

Προσωρινά "κατεβάζει ρολά", την Πέμπτη, στις 00.01, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων Α21 για το επίδομα παιδιού 2020, όπως άλλωστε συμβαίνει πριν από κάθε νέα πληρωμή.

Κατόπιν αυτού, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και καταβολή της τέταρτης διμηνιαίας δόσης για το 2020. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για την υποβολή νέων αιτήσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), το επίδομα παιδιού υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δηλωθεί στο Α21 του 2020. Η εκκαθάριση των αιτήσεων θα γίνει, σύμφωνα με την τελευταία φορολογική δήλωση, που σημαίνει ότι θα πληρωθούν μόνο όσοι υπέβαλαν τη φετινή φορολογική δήλωση, καθώς η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έληξε. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φετινή φορολογική δήλωση, πρέπει να υποβληθεί, προκειμένου να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού έτους 2020.

Διευκρινίζεται ότι, για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία αποθηκεύτηκε προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η τέταρτη διμηνιαία δόση του 2020 θα καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όπως έχει καθιερωθεί για το σύνολο των επιδομάτων).