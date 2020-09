Κόσμος

Σλοβενία: Αποκαλυπτήρια του δεύτερου αγάλματος της Μελάνια Τραμπ (εικόνες)

Μετά τον εμπρησμό του πρώτου, ξύλινου, αγάλματος της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, αυτήν τη φορά έφτιαξαν μεταλλικό.

Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος της Μελάνια Τραμπ έγιναν στη Σλοβενία, λίγους μήνες αφού άγνωστοι είχαν πυρπολήσει το πρώτο.

Αυτήν τη φορά, το άγαλμα της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, που τοποθετήθηκε στη γενέτειρά της, τη Σλοβενία, είναι μεταλλικό, ενώ την πρώτη ήταν ξύλινο.

Το άγαλμα είναι αντιγραφή του αρχικού, το οποίο είχε φιλοτεχνήσει ο Αμερικανός Μπραν Ντόουνι, κοντά στην πόλη από όπου κατάγεται η Μελάνια Τραμπ, την Σεβνίτσα, στην κεντρική Σλοβενία.

Το αρχικό ξύλινο άγαλμα είχε φιλοτεχνήσει ο Σλοβένος καλλιτέχνης Αλες Ζουπέτς, το οποίο άγνωστοι πυρπόλησαν τον περασμένο Ιούλιο. Ήταν ξύλινο και το φόρεμα της Μελάνια ήταν γαλάζιο, όπως αυτό που φόραγε στην ορκωμοσία του άνδρα της.

Είναι προφανές ότι κανένα από τα δύο αγάλματα δεν έχει καμία σχέση με την Πρώτη Κυρία.

Η Μελάνια Κναβς, όπως είναι το πραγματικό της όνομα γεννήθηκε το 1970 κοντά στο Νόβο Μέστο και μεγάλωσε στη Σεβνίτσα, που ήταν μέρος της Γιουγκοσλαβίας.