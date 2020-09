Τεχνολογία - Επιστήμη

Βρέθηκε πλοίο που μετέφερε σκλάβους (βίντεο)

Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη για την εποχή των Μάγια στο Μεξικό.

Πλοίο που μετέφερε Μάγια σκλάβους το 1850 αναγνώρισαν οι Μεξικανοί αρχαιολόγοι. Το κουβανικής κατασκευής ξύλινο πλοίο είχε βρεθεί το 2017, αλλά τώρα οι ερευνητές βεβαιώθηκαν περί τίνος πρόκειται, αφού βρήκαν στοιχεία ότι το πλοίο ήταν το «La Union».

Το πλοίο χρησιμοποιείτο για νε μεταφέρει κρατούμενους Μάγια κατά τη διάρκεια εξέγερσης που έγινε το 1847 με 1901 και είναι γνωστή ως «Ο Πόλεμος της Κάστας» (The War of the Castes).

Η δουλεία δεν ήταν νόμιμη στο Μεξικό τότε, αλλά ιδιοκτήτες ή διαχειριστές τέτοιου είδους πλοίων άρπαζαν μαχητές ή Μάγιας που είχαν βγει εκτός μαχών και τους κάνοντάς τους εργατικά συμβόλαια και τους πήγαιναν, στην Κούβα συνήθως, όπου τους φέρονταν ως σκλάβους.

Το «La Union» κατευθυνόταν στην Αβάνα όταν το 1861 σημειώθηκε έκρηξη και βυθίστηκε στην πόλη Σισάλ, οι κάτοικοι της οποίας το διατήρησαν από γενιά σε γενιά, μέχρι που κάποιος το προώθησε προς τους ερευνητές.

Η ταυτοποίηση του πλοίου έγινε βάσει των κομματιών του ξύλινου κουφαριού του, ενώ η τοποθεσία όπου εντοπίστηκε ταιριάζει με το δυστύχημα που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 80 άτομα πλήρωμα και 60 επιβάτες.

Στο εσωτερικό του βρέθηκαν και ασημικά με το έμβλημα της ιδιοκτήτριας του πλοίου εταιρείας.

Δεν έχει γίνει σαφές αν όταν βυθίστηκε το πλοίο μετέφερε Μάγια σκλάβους, οι οποίοι και να ήταν μέσα θα ήταν ως «φορτίο» και όχι ως επιβάτες.