Πολιτική

Πέτσας: Δεν αποκλείεται νέο lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δεν υπάρχει δίλημμα μεταξύ οικονομίας και δημόσιας υγείας», τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέου lockdown ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει δίλημμα μεταξύ οικονομίας και δημόσιας υγείας».

«Δεν αποκλείουμε τίποτα όταν έχουμε πει ότι δεν μπαίνει σε καμιά ζυγαριά η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Αυτό είναι το βασικό μας μέλημα και στο αρχικό δίλημμα μεταξύ οικονομίας και δημόσιας υγείας δεν υπάρχει τέτοιο δίλημμα είναι ψεύτοδίλημμα και όταν αντιμετωπίζεις της υγειονομική κρίση αντιμετωπίζεις και τις συνέπειες στην οικονομία», δήλωσε στον ΣΚΑΪ, ερωτηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο νέου lockdown.

«Μας ανησυχεί η έξαρση των κρουσμάτων διεθνώς το τελευταίο διάστημα. Τις τελευταίες μέρες είδαμε μια κατάσταση στην Γαλλία και το Ισραήλ, δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα της περιοχής μας που έδειξε ότι μέσα σε 2-3 μέρες πολλαπλασιάστηκαν τα κρούσματα. Στην Γαλλία από 2000-3000 κρούσματα την ημέρα ξαφνικά ξεπέρασαν τις 10.000. Στο Ισραήλ επιβληθεί lockdown οπότε βλέποντας τα πολλά κρούσματα στην Αττική ιδίως και σε ορισμένες άλλες περιοχές της χώρας. Θέλουμε να είμαστε πάντα μπροστά από την καμπύλη και όχι μετά», συμπλήρωσε ο Στέλιος Πέτσας.

Σε ερώτηση για το σκοπός είναι να αποφύγουμε το lockdown, απάντησε πως «θέλουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα και τα χειρότερα φυσικά είναι ένα lockdown. Θέλουμε όμως πάνω απ΄όλα να μην κινδυνεύουν οι συμπολίτες μας που αν έχει τέτοια πίεση το σύστημα της υγείας μπορεί να μην βρουν την φροντίδα που τους αξίζει».

«Θα κάνουμε ότι χρειαστεί για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μπροστά μας, είναι δυναμικό, εξελίσσεται και παίρνουμε πάντα τα μέτρα που χρειάζονται», τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και εξήγησε πως «δεν είμαστε ακόμη στο lockdown αλλά όλα τα σχέδια είναι στο τραπέζι. Θέλουμε - πρόσθεσε- να προλάβουμε την κατάσταση και να μην φτάσουμε εκεί που είναι η Γαλλία με 10 χιλιάδες κρούσματα κάθε ημέρα ή το Ισραήλ που επανέφερε την καραντίνα».