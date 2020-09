Life

Imma: η καθημερινότητα της πρώτης εικονικής influencer (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Imma είναι το πρώτο εικονικό μοντέλο στην Ιαπωνία και ο λογαριασμός της στο Instagram έχει πάνω από 250.000 followers.

Έχουμε ποτέ αναρωτηθεί τι κάνει στην καθημερινότητά του ένας εικονικός influencer; Η Imma είναι το πρώτο εικονικό μοντέλο στην Ιαπωνία, ο λογαριασμός της στο Instagram έχει πάνω από 250.000 followers. Τώρα, σε συνεργασία με το στούντιο Wieden+Kennedy Japan, το ιαπωνικό franchise της γνωστής σουηδικής εταιρείας οικιακού εξοπλισμού έφερε για πρώτη φορά την εικονική περσόνα στον πραγματικό κόσμο και έδωσε τη δυνατότητα να ρίξουμε ματιά στην καθημερινή ζωή της Imma.

Στην εγκατάσταση στο καινούργιο κατάστημα της σουηδικής εταιρείας απέναντι από τον σταθμό Harajuku στο Τόκιο – η κίνηση εκεί ανέρχεται σε 110.000 ανθρώπους τη μέρα – οι περαστικοί μπορούσαν να δουν την Imma να κάνει τα πάντα: από το να χορεύει και να κάνει γιόγκα μέχρι να καθαρίζει με ηλεκτρική σκούπα και να ποτίζει τα φυτά της. Και όσοι δεν μπορούσαν να έχουν αυτή την εμπειρία στον κόσμο των τριών διαστάσεων μπορούσαν να ανοίξουν ένα εικονικό παράθυρο στη ζωή της Imma μέσω ενός διάρκειας τριών ημερών livestream στο κανάλι στο YouTube του ιαπωνικού franchise.

«Η ζωή μου από τη μια μέρα στην άλλη άλλαξε πολύ από τη στιγμή που αρχίσαμε την κοινωνική αποστασιοποίηση. Ήταν πρόκληση, αλλά εξερεύνησα διάφορους τρόπους να βρίσκω ευτυχία στο σπίτι και συνειδητοποίησα τη σημασία του να δημιουργώ τον δικό μου προσωπικό χώρο. Eίμαι τόσο χαρούμενη που μπορώ να μοιραστώ με τον κόσμο μια μικρή ματιά στην καινούργια μου ζωή στο σπίτι» σχολίασε η Imma.

Η εγκατάσταση του καθιστικού της Imma συνδύαζε φυσικό χώρο και οθόνες LED (οι θερμοκρασίες χρώματος των οθονών προσαρμόζονταν σε πραγματικό χρόνο ώστε να εξασφαλίζουν μίγμα «χωρίς ραφές» μεταξύ οθόνης και τρισδιάστατου κόσμου). Επιπλέον, το υπνοδωμάτιο της Imma παρουσιαζόταν σε μεγάλη οθόνη στην πρόσοψη του δεύτερου ορόφου του καταστήματος. Η Imma κρατούσε ενήμερους τους θαυμαστές της με τον γνωστό της τρόπο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε πραγματικό χρόνο. Όταν ζωγράφιζε στο παράθυρο, έβλεπαν τη ζωγραφιά στο Instagram. Όταν χοροπηδούσε στο σαλονάκι, μπορούσαν να ακούν τη μουσική στην προσωπική της λίστα στο Spotify. Όταν δεν εμφανιζόταν στην οθόνη, είχε βγάλει βόλτα το σκυλάκι της – που έχει τον δικό του λογαριασμό στο Instagram – στο πάρκο Yoyogi.

«Συνεργαζόμενοι με την Imma, μπορούμε να μοιραστούμε ένα καινούργιο όραμα οικίας με μια πληθυσμιακή ομάδα στην οποία η IKEA δεν είχε ποτέ μιλήσει στο παρελθόν» δήλωσε η μάρκετινγκ μάνατζερ της IKEA Japan, Anna Ohlin.