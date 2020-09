Κοινωνία

“Ιανός”: Η πρώτη κακοκαιρία με θύελλες και βροχές

Η πρώτη κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου έρχεται, με πιθανότητα ακόμα και κυκλώνα.

Η κακοκαιρία «Ιανός» -η πρώτη του φετινού φθινοπώρου- θα επηρεάσει τη χώρα μας από αύριο Πέμπτη, εξαιτίας μιας ατμοσφαιρικής διαταραχής στην περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου, η οποία αναμένεται βαθμιαία να ενισχυθεί σημαντικά, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών(ΕΑΑ)/Meteo.gr, καθώς και με διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα άλλων φορέων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του «Ιανού», όπως βάφτισε την κακοκαιρία το ΕΑΑ-meteo, θα είναι οι έντονες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στο Ιόνιο και στα νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, οι καταιγίδες κατά τόπους και οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι, ιδιαίτερα σε θαλάσσια τμήματα, όπου ενδέχεται να φτάσουν σε επίπεδα θύελλας.

Οι επιστήμονες του Αστεροσκοπείου επισημαίνουν ότι λόγω της αβεβαιότητας που παρουσιάζουν οι προγνώσεις κατά τις μεταβατικές εποχές και λόγω της παρούσας θέσης της ατμοσφαιρικής διαταραχής, καθώς βρίσκεται πάνω από θάλασσα, δεν είναι ακόμα σαφής η τροχιά που θα ακολουθήσει πάνω από τη χώρα μας.

Επίσης δεν είναι ακόμα σαφές αν ο «Ιανός» θα αποκτήσει τροπικά χαρακτηριστικά και αν θα πληροί τις προϋποθέσεις, ώστε να χαρακτηριστεί Μεσογειακός Κυκλώνας (βαρομετρικό χαμηλό γνωστό ως Medicane από την ένωση των λέξεων Mediterranean και hurricanes), κάτι ωστόσο που δεν μπορεί να αποκλειστεί.