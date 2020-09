Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο Ήλιος και ο νέος 11ετής κύκλος του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται για την διάρκεια αυτού του κύκλου για την Γη, σε ότι αφορά φαινόμενα όπως οι ισχρές διαστημικές "καταιγίδες", που "τρελαίνουν" τα ηλεκτρικά, δορυφορικά και επικοινωνιακά δίκτυα.

Ο Ήλιος εδώ και εννέα μήνες έχει επίσημα ξεκινήσει το νέο περιοδικό 11ετούς διάρκειας κύκλο δραστηριότητάς του, επιβεβαίωσαν οι επιστήμονες, οι οποίοι εκτιμούν ότι και ο νέος κύκλος θα είναι ήσυχος όπως ο προηγούμενος. Αυτό είναι θετικό, καθώς η Γη μάλλον δεν θα αντιμετωπίσει σημαντικούς κινδύνους, λόγω ισχυρών διαστημικών «καταιγίδων» που θα μπορούσαν να διαταράξουν τα ηλεκτρικά, δορυφορικά και επικοινωνιακά δίκτυα.

Η ένταση της ηλιακής δραστηριότητας βασίζεται στην εκτίμηση για τον αριθμό των ηλιακών κηλίδων. Όσες περισσότερες είναι, τόσο πιο μαγνητικά ενεργός είναι ο Ήλιος και τόσο περισσότερη ακτινοβολία εξαπολύει στο διάστημα με τη μορφή εκλάμψεων και εκρήξεων στεμματικής μάζας.

Ο νέος κύκλος, ο οποίος είναι ο 25ος από τότε που άρχισε η καταμέτρηση από τους επιστήμονες το 1755, αναμένεται να κορυφωθεί τον Ιούλιο του 2025, όταν προβλέπεται να έχουν δημιουργηθεί στην επιφάνεια του Ήλιου 115 ηλιακές κηλίδες (συν/πλην δέκα). Γενικά προβλέπεται ότι θα είναι λιγότερο ενεργός από άλλους στο παρελθόν, όταν οι ηλιακές κηλίδες ξεπερνούσαν ακόμη και τις 200 στο αποκορύφωμα. Σχετικά ήσυχος ήταν και ο 24ος ηλιακός κύκλος που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2019 και είχε κατά μέσο όρο 114 ηλιακές κηλίδες στη φάση κορύφωσης, τις λιγότερες από το 1928.

Η επιβεβαίωση για το νέο κύκλο έγινε σε συνέντευξη ηλιακών φυσικών και άλλων επιστημόνων που διοργάνωσαν η NASA και η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ)των ΗΠΑ. Όπως πάντως τονίστηκε, το γεγονός ότι ο τρέχων κύκλος αναμένεται γενικά ήσυχος, δεν σημαίνει πλήρη ανυπαρξία κινδύνων. Το 2012, κατά τον προηγούμενο ήσυχο κύκλο, το μητρικό μας άστρο δημιούργησε μια επικών διαστάσεων ηλιακή καταιγίδα (κάτι που συμβαίνει κάθε 100 χρόνια), η οποία ευτυχώς δεν χτύπησε τη Γη, αλλά κινήθηκε προς διαφορετική κατεύθυνση.

Ο διαστημικός «καιρός», που εξαρτάται καθοριστικά από τη συμπεριφορά του Ήλιου, επηρεάζει διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η εξερεύνηση του διαστήματος, η αεροπορική βιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες κ.α. Ευτυχώς η επιστήμη πρόγνωσης του διαστημικού καιρού κάνει ολοένα μεγαλύτερες προόδους.

Η NASA σχεδιάζει -με βάση το πρόγραμμα «Άρτεμις»- να στείλει ξανά αστροναύτες στη Σελήνη το 2024, λίγο πριν την κορύφωση του τρέχοντος ηλιακού κύκλου. Γι' αυτό χρειάζεται αξιόπιστη πρόβλεψη για την ηλιακή δραστηριότητα, ώστε να βεβαιωθεί πως δεν θα στείλει τους ανθρώπους της σε επικίνδυνο περιβάλλον.