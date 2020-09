Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: ξεκαθάρισε το θέμα της παραμονής του ή μη στους Μπακς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Greek Freak, με ανάρτηση του στο twitter, απευθύνθηκε στους φίλους των «Ελαφιών» δίνοντας το στίγμα για το μέλλον του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκαθάρισε το θέμα της παραμονής του μέσω του twιtter, ευχαριστώντας τον κόσμο των Μπακς και λέγοντας πως ανυπομονεί για τη νέα σεζόν.

Το συγκεκριμένο tweet έρχεται μετά τις δηλώσεις που έγιναν όταν οι Μπακς αποκλείστηκαν από το Μαϊάμι και στις οποίες ο Giannis υποστήριξε πως, «δεν πρόκειται να ζητήσω ανταλλαγή».

Ο Αντετοκουνμπο έγραψε στο twitter. «Μιλγουόκι σε ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την στήριξη που έδωσες σε εμένα και τους συμπαίκτες μου αυτή την σεζόν. Είστε οι καλύτεροι φίλαθλοι στην λίγκα. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν».