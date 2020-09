Αθλητικά

ΠΑΟΚ: στη Μίντλεσμπρο ο Ακπόμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως θα αντικαταστήσει την απώλεια ο «Δικέφαλος» εν όψει των κρίσιμων αγώνων με την Κράσνονταρ.

Σήμερα πρόκειται να μετακινηθεί από τον ΠΑΟΚ στην βρετανική Μίντλεσμπρο, ο φορ του ΠΑΟΚ, Τσούμπα Ακπόμ.

Η μετακίνηση αυτή, είχε συμφωνηθεί πριν από το παιχνίδι με την Μπενφίκα και γίνεται με επιθυμία και του ίδιου του ποδοσφαιριστή ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην Αγγλία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα υπάρξει άμεσα αντικαταστάτης του Βρετανού ποδοσφαιριστή για τα παιχνίδια με την Κράσνονταρ.