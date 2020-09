Life

Τζίμι Χέντριξ: Ντοκιμαντέρ και άλμπουμ από την επίσκεψη του στη Χαβάη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το "Music, Money, Madness... Jimi Hendrix In Maui": θα περιλαμβάνει αδημοσίευτο αρχειακό υλικό και θα εστιάζει στην επίσκεψη του 1970.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ που θα συνοδεύεται με το live άλμπουμ από την επίσκεψη του Τζίμι Χέντριξ (Jimi Hendrix) το 1970 στη Χαβάη θα κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου.

«Music, Money, Madness... Jimi Hendrix In Maui» θα είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, το οποίο θα περιλαμβάνει αδημοσίευτο αρχειακό υλικό, μαζί με πρόσφατες συνεντεύξεις και θα εστιάζει στην περίφημη επίσκεψη των «The Jimi Hendrix Experience» στη Χαβάη το 1970 και τη συμμετοχή στο φιλμ «Rainbow Bridge».

Την εποχή εκείνη ήδη ο Χέντριξ ήταν σούπερ σταρ χάρη των τριών επιτυχημένων δίσκων και είχε αποκτήσει τη φήμη ενός από τους πλέον δυναμικούς ερμηνευτές της ροκ σκηνής.

Ο μάνατζερ του Χέντριξ, Michael Jeffrey, σε μια συμφωνία με τη Warner, εξασφάλισε χρηματοδότηση για την ταινία «Rainbow Bridge», που θα γυριζόταν στο Μάουϊ στη Χαβάη, σε αντάλλαγμα των δικαιωμάτων για το soundtrack, που προοριζόταν να είναι νέο υλικό από τον τραγουδιστή.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Chuck Wein, συνεργάτη του Andy Warholl, αποσκοπούσε να παρουσιάσει τη σύνδεση ανάμεσα στην καθημερινότητα και την επιφοίτηση. Θα περιελάμβανε από tai-chi και yoga μέχρι δωρεάν συναυλίες του Τζίμι Χέντριξ για τους κατοίκους του Μάουϊ μπροστά στο ηφαίστειο Haleakala.

Όταν κυκλοφόρησε η ταινία και το soundtrack της, δεν περιείχαν οπτικοακουστικό υλικό από τις δύο αυτές εμφανίσεις στο Μάουϊ, κάτι που πλέον αποκαθίσταται με αυτή τη διπλή κυκλοφορία.