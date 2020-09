Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: κατέληξε 65χρονος στη Θεσσαλονίκη

Αυξάνεται δραματικά ο κατάλογος των θυμάτων της φονικής πανδημίας στη χώρα μας.

Ακόμη ένας ασθενής έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στη χώρα μας σε 315.

Πρόκειται για έναν 65χρονο άντρα με υποκείμενα νοσήματα, που νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ από τις 19 Αυγούστου.

Να σημειωθεί ότι χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 310 νέα κρούσματα και 3 θανάτους.