Κοινωνία

Λέσβος: Στο δρόμο παραμένουν οι περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Εθνική Οδό παραμένουν οι πυρόπληκτοι της Μόριας, κάποιοι από τους οποίους αρνούνται να πάνε στη νέα δομή.

Συνολικά 1200 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν εισέλθει στη νέα δομή του Καρά Τεπέ, από το Σαββάτο το μεσημέρι, όταν και ξεκίνησε τη λειτουργία του μέχρι και σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου το πρωί.

Από αυτούς κατά την εξέταση στην οποία υποβλήθηκαν, προκειμένου να μπουν στη νέα δομή 35 βρέθηκαν θετικοί στη νόσο του κορονοϊού.

Στο σύνολό τους τέθηκαν σε υγειονομική απομόνωση σε ειδικό χώρο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί εκεί.

Η εθνική οδός Μυτιλήνης - Θερμής από το ύψος της βόρειας εισόδου της πόλης μέχρι τη νέα δομή παραμένει κλειστός για 8η μέρα από χιλιάδες πυρόπληκτους φυγάδες του καταυλισμού της Μόριας οι οποίοι ζουν στο δρόμο όσο και στα γύρω κτήματα και τους αύλειους χώρους επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές.