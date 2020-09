Κόσμος

Καλιφόρνια: κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του κυκλώνα “Σάλι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέντε μεγάλοι κυκλώνες βρίσκονται σε εξέλιξη στον Ατλαντικό, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο.

O κυκλώνας Σάλι εξελίχθηκε σήμερα σε κυκλώνα κατηγορίας δύο με ισχυρότατους ανέμους στη διάρκεια της νύχτας και έπληξε τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Με ανέμους που κινούνταν με 160 χλμ την ώρα ο Σάλι προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ενώ σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων, υπάρχει κίνδυνος για "απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες" με το νερό να φθάνει τα 60 εκατοστά καθώς ο κυκλώνας κινείται προς την ενδοχώρα.

Νωρίς σήμερα το πρωί ο Σάλι βρισκόταν 105 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μόμπιλ της Αλαμπάμα και κατευθυνόταν προς το σύνορο της Αλαμπάμα με την Φλόριντα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης την πολιτεία της Φλόριντα.

Οι αρχές στο Νότο κάλεσαν τους κατοίκους να προστατευτούν από τους ανέμους και την βροχή.

Οι καταστροφές από τον κυκλώνα Σάλι αναμένεται να ανέλθουν σε δύο με τρία δις δολάρια, δήλωσε ο Τσακ Γουότσον της εταιρείας Enki Research, που παρακολουθεί τους κυκλώνες και εκτιμά το κόστος των καταστροφών.

Τα λιμάνια, τα σχολεία και οι επιχειρήσεις κατά μήκος της ακτής απ΄ όπου πέρασε ο Σάλι παρέμειναν κλειστά. Καθώς ο Σάλι κινούνταν ανατολικά, τα λιμάνια κατά μήκος του ποταμού Μισισιπή άνοιξαν και πάλι για τις απαραίτητες μετακινήσεις.

Στον Κόλπο του Μεξικού ανεστάλη η παραγωγή σχεδόν 500.000 βαρελιών την ημέρα αργού πετρελαίου και 759 εκατομμυρίων κυβικών ποδών την ημέρα φυσικού αερίου, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένονται στην Αλαμπάμα, στην Τζόρτζια και στην Νότια Καρολίνα μέχρι την Παρασκευή, όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις και στην προμήθεια καυσίμων στα νοτιοανατολικά.

Από τη Δευτέρα είναι κλειστές οι παραλίες στην Αλαμπάμα, με εντολή του κυβερνήτη, ενώ στο Χάνκοκ του Μισισιπή διατάχθηκε η εκκένωση ορισμένων περιοχών, για προληπτικούς λόγους.

Ένα μοναδικό φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24ωρα στην περιοχή του Ατλαντικού Ωκεανού καθώς πέντε μεγάλοι κυκλώνες καλύπτουν την απόσταση από τις αμερικανικές ακτές έως τις ακτές της Αφρικής. Πρόκειται για νέο ρεκόρ, καθώς κάτι ανάλογο, αλλά σε μικρότερη ένταση, είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 1971. Και ενώ οι τέσσερις από τους κυκλώνες ξεσπούν σε θαλάσσια περιοχή, ο Σάλι πλήττει τις αμερικανικές ακτές με ανέμους 160 χλμ/ώρα.

Ο κυκλώνας Σάλι σημειώνεται λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τον κυκλώνα Λόρα, έναν από τους ισχυρότερους που έπληξαν τις ΗΠΑ εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Ο κυκλώνας Λόρα που έπληξε την περιοχή κοντά στο Κάμερον της Λουιζιάνα στο τέλος Αυγούστου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους και προκάλεσε αναρίθμητες καταστροφές σε περιουσίες.