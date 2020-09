Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τέταρτη στον κόσμο η Ρωσία σε κρούσματα

Μεγαλώνει η μαύρη λίστα στην Ρωσία. Οι νεκροί και τα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες.

Η Ρωσία κατέγραψε σήμερα 5.670 νέα κρούσματα κορονοϊού ανεβάζοντας τον εθνικό συνολικό απολογισμό των κρουσμάτων σε 1.079.519, τον τέταρτο μεγαλύτερο στον κόσμο.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 132 νέοι θάνατοι με τους οποίους ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 18.917.