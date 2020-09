Κόσμος

Φον ντερ Λάιεν: θετικό βήμα η αποχώρηση των τουρκικών πλοίων από την ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, τόνισε ότι «, η Κύπρος και η Ελλάδα πάντοτε μπορούν να υπολογίζουν σε πλήρη αλληλεγγύη».

«Θετικό βήμα» χαρακτήρισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την αποχώρηση των τουρκικών πλοίων από την ανατολική Μεσόγειο, κατά την ομιλία της για την "Κατάσταση της Ένωσης" στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τόνισε, ωστόσο, ότι «πρέπει να σταματήσουν οι μονομερείς ενέργειες».

«Η Τουρκία είναι κοντά μας στο χάρτη. Η απόστασή μας μεγαλώνει. Φιλοξενεί εκατομμύρια προσφύγων και εμείς δίνουμε σημαντικά ποσά για να υποστηρίξουμε την προσπάθεια, αλλά τίποτα από όλα αυτά δε δικαιολογεί την προσπάθεια εκφοβισμού των γειτόνων και τα κράτη-μέλη της ΕΕ, η Κύπρος και η Ελλάδα πάντοτε μπορούν να υπολογίζουν σε πλήρη αλληλεγγύη», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα, στις 23 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρότασή της για το νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, το οποίο όπως είπε θα βασίζεται σε «ανθρωπιστικές αρχές.

«Η διάσωση στη θάλασσα δεν είναι επιλογή. Δεν είναι προαιρετική», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν καταχειροκροτούμενη από τους ευρωβουλευτές. «Οι χώρες που εκπληρώνουν τα νομικά και ηθικά τους καθήκοντα και είναι πιο εκτεθειμένες από τις άλλες στη μετανάστευση, θα πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν στην αλληλεγγύη της ΕΕ», συμπλήρωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ όσων έχουν δικαίωμα ασύλου και μπορούν να παραμείνουν στην ΕΕ και εκείνων που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό και θα πρέπει να επιστρέφουν στις χώρες τους. Πρόσθεσε, ότι πρέπει να δημιουργηθούν νόμιμες οδοί μετανάστευσης και ότι όσοι παραμένουν στην ΕΕ θα πρέπει να ενσωματώνονται στις κοινωνίες και να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι.

Μίλησε επίσης για τη δημιουργία νέου προσφυγικού καταυλισμού στη Λέσβο, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει τη συνδιαχείριση με τις ελληνικές Αρχές και ανέφερε με νόημα ότι αναμένει από όλα τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση.

Κατέληξε λέγοντας ότι η μετανάστευση είναι θέμα ευρωπαϊκό και κάθε χώρα-μέλος της ΕΕ πρέπει να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης της.